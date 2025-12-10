'इमरान खान को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा', पूर्व पीएम की बहनों ने देर रात डाला अडियाला जेल के बाहर डेरा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात पर फिर विवाद हो गया है। परिवार को मिलने से रोकने पर उनकी बहन अलीमा खान और पीटीआई नेता जेल के बाहर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने को लेकर एक बार फिर हंगामा देखने को मिल रहा है। इमरान खान की फैमिली को एक बार फिर उनसे मिलने से रोका गया है। इसको लेकर उनकी बहन अलीमा खान और PTI के सैकड़ों नेता देर रात अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि उन्हें गैर-कानूनी आइसोलेशन में रखा जा रहा है।
दरअसल, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दे रही है। मंगलवार को इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जेल गेट पर धरना देते हुए गंभीर आरोप लगाया कि उनके भाई को पिछले कई महीनों से “गैर-कानूनी आइसोलेशन” में रखा जा रहा है और उन पर शारीरिक के साथ-साथ मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है।
उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं
इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि हम पिछले 8 महीनों से यहां आ रहे हैं। हम यहां हर मंगलवार को आकर बैठते हैं। हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वे उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। उन्हें गैर-कानूनी आइसोलेशन में रखा गया है। उन्हें इमरान खान के खिलाफ यह टॉर्चर बंद करना चाहिए।
मंगलवार को अडियाला जेल के बाहर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों पीटीआई नेता शामिल हुए। जिन्होंने जेल के अंदर इमरान खान की हेल्थ और सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई, जहां उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में रखा गया है। अदियाला जेल के आसपास कड़ी सिक्योरिटी तैनात की गई थी, क्योंकि अधिकारी प्रदर्शन पर नजर रख रहे थे। ताकि स्थिति न बिगड़े।
हालांकि, स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब PTI के सीनियर नेता, जिनमें सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय चीफ जुनैद अकबर खान धरने में शामि हो गए।
कोर्ट ने दी थी मिलने की अनुमति
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी मौजूदगी पार्टी की लगातार निराशा का संकेत थी, क्योंकि इमरान खान से मिलने की बार-बार की कोशिशों को जेल अधिकारियों ने मना कर दिया था, जबकि कोर्ट के आदेश में मंगलवार और गुरुवार को मुलाकात की इजाजत थी।
2 दिसंबर को हुई थी मुलाकात
2 दिसंबर को इमरान खान की बहन उजमा खान को लगभग एक महीने बाद सारी बातचीत बंद होने के बाद मिलने की इजाजत दी गई। इस दौरान बहुत कम 20 मिनट मुलाकात हुई। उजमा खान ने कहा कि उनके भाई शारीरिक रूप से ठीक लग रहे थे, लेकिन जेल के अंदर उन्हें "साइकोलॉजिकल टॉर्चर" का सामना करना पड़ रहा था। उजमा ने आगे कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर पर उन्हें "मेंटल टॉर्चर" देने का आरोप लगाया। (समाचार एजेंसी ANI के इनपुट के साथ)
