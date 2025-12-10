पाकिस्तान में बैन होगें इमरान खान और उनकी पार्टी, प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास

पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी को दुश्मन देश का हथियार बताते हुए राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया।

सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के सांसद ताहिर परवेज द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को पीटीआइ सदस्यों के बहिष्कार के बीच पारित कर दिया गया।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पांच दिसंबर को इमरान खान पर सेना विरोधी बयानबाजी करने और उसे फैलाने के लिए निशाना साधा था।