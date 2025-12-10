Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान में बैन होगें इमरान खान और उनकी पार्टी, प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:29 AM (IST)

    पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी को दुश्मन देश का हथ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इमरान खान और उनकी पार्टी को राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, लाहौरपाकिस्तान की पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी को दुश्मन देश का हथियार बताते हुए राजनीति से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया।

    सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के सांसद ताहिर परवेज द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को पीटीआइ सदस्यों के बहिष्कार के बीच पारित कर दिया गया।

    यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पांच दिसंबर को इमरान खान पर सेना विरोधी बयानबाजी करने और उसे फैलाने के लिए निशाना साधा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनें नोरीन खान, अलीमा खान और उजमा खान ने मंगलवार को जेल के बाहर धरना दिया, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें अपने भाई से मिलने की अनुमति नहीं दी।ो