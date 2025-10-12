पाकिस्तान को दोहरा टेंशन, मुरीदके में TLP प्रदर्शनकारी इस वजह से काट रहे जमकर बवाल
मुरीदके में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामाबाद जाने के लिए बैरिकेड तोड़े और जमकर बवाल काटा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इलाके में तनाव व्याप्त है और पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कई शहरों में कट्टरपंथी इस्लामिक समूह तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन कर रहे हैं। टीएलपी फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन दिखाते हुए इजरायल के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन के दौरान टीएलपी के सदस्यों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई।
शनिवार रात तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के समर्थकों ने पंजाब के शेखपुरा जिले के मुरीदके में डेरा डाल लिया। टीएलपी कार्यकर्ता फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इजराइल ने शुक्रवार को गाजा युद्धविराम और बंधक समझौते को मंजूरी दे दी है।
बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, टीएलपी के सदस्यों द्वारा इस्लामाबाद की ओर मार्च शुरू करने के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद लाहौर में पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुईं और अधिकारियों को राजधानी में सड़कें अवरुद्ध करनी पड़ीं और इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ीं।
समूह द्वारा "गाजा मार्च" नाम दिया गया यह मार्च शुक्रवार की नमाज के बाद लाहौर के मुल्तान रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से शुरू हुआ। टीएलपी प्रमुख साद रिजवी के नेतृत्व में इस जुलूस में हजारों समर्थक शामिल हुए, जिनमें से कई धार्मिक नारे लगा रहे थे और लाठी, डंडे और ईंटें लिए हुए थे।
बैरिकेट तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी
पुलिस ने यतीम खाना चौक, चौबुर्जी, आजादी चौक और शाहदरा सहित प्रमुख चौराहों के पास बैरिकेड लगाकर और आंसू गैस का इस्तेमाल करके रैली को रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और इस्लामाबाद की ओर बढ़ते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ टीएलपी समर्थकों ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रैक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिससे कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए।
डॉन के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित फुटेज में प्रदर्शनकारियों को लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और पंजाब पुलिस के क्रेन सहित सरकारी वाहनों को जुलूस में इस्तेमाल करने के लिए ज़ब्त करते हुए दिखाया गया है।
कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त
लाहौर के आजादी चौक के पास झड़पें तीव्र हो गईं, जहां कई पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई अधिकारी घायल हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो में कानून प्रवर्तन कर्मियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और चेतावनी के गोले छोड़ते हुए दिखाया गया, जबकि कुछ अधिकारी सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए दिखाई दिए।
पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने टीएलपी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि सरकार किसी भी समूह द्वारा हिंसा या ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए, चौधरी ने कहा, "लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढाँचे के भीतर शांतिपूर्ण विरोध एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन समूहों के लिए दूसरों को ब्लैकमेल करने, भीड़ का इस्तेमाल करने या अपनी माँगों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेने की कोई गुंजाइश नहीं है।"
(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
