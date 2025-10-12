पाकिस्तान के एयस्ट्राइक के बाद तालिबान का पलटवार, कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भीषण लड़ाई छिड़ने की खबर है। अफगानिस्तान ने शनिवार रात नांगरहार और कुनार प्रांतों में डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर जोरदार हमले किए। इन हमलों में पांच पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और दो के जख्मी होने की खबर है।

यही नहीं, अफगान सेना के कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने की जानकारी भी सामने आ रही है। जंग ऐसे समय शुरू हुई है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। जब मुत्तकी का भारत दौरा शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की थी।

कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा अफगानिस्तान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने टोलो न्यूज को बताया कि अफगान सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। कुनार और हेलमंद प्रांतों में एक-एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पक्तिया प्रांत के आरयूब जाजी जिले में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। टोलो न्यूज के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और दो अन्य घायल हुए हैं।

पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पाकिस्तानी सेना को इस लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं। लड़ाई स्पिना शागा, गीवी, मणि जाभा और अन्य क्षेत्रों में चल रही है, जहां हल्के और भारी हथियारों का उपयोग हो रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने नौ अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में टीटीपी चीफ नूर वली मेहसूद को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए थे।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंधों की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इसे एकतरफा नहीं मानने की बात कही।