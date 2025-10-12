Language
    पाकिस्तान के एयस्ट्राइक के बाद तालिबान का पलटवार, कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा

    By Jagran News Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:29 AM (IST)

    अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर भीषण लड़ाई छिड़ गई है। अफगान सेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया, जिसमें पांच सैनिकों की मौत हो गई। अफगान सेना ने कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। यह संघर्ष ऐसे समय में हो रहा है जब अफगान विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। 

    अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर भीषण लड़ाई (प्रतिकात्मक फोटो)

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भीषण लड़ाई छिड़ने की खबर है। अफगानिस्तान ने शनिवार रात नांगरहार और कुनार प्रांतों में डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर जोरदार हमले किए। इन हमलों में पांच पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और दो के जख्मी होने की खबर है।

    यही नहीं, अफगान सेना के कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने की जानकारी भी सामने आ रही है। जंग ऐसे समय शुरू हुई है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। जब मुत्तकी का भारत दौरा शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की थी।

    कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा

    अफगानिस्तान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने टोलो न्यूज को बताया कि अफगान सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। कुनार और हेलमंद प्रांतों में एक-एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पक्तिया प्रांत के आरयूब जाजी जिले में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। टोलो न्यूज के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और दो अन्य घायल हुए हैं।

    पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान

    पाकिस्तानी सेना को इस लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं। लड़ाई स्पिना शागा, गीवी, मणि जाभा और अन्य क्षेत्रों में चल रही है, जहां हल्के और भारी हथियारों का उपयोग हो रहा है। बता दें कि पाकिस्तान ने नौ अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में टीटीपी चीफ नूर वली मेहसूद को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए थे।

    अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंधों की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इसे एकतरफा नहीं मानने की बात कही।

    जवाबी कार्रवाई जारी

    उधर इस्लामाबाद से रायटर के अनुसार, शनिवार रात पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं हुईं हैं। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा पर पांच से अधिक स्थानों पर झड़पों की पुष्टि की और कहा कि वे जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत हेलमंद में स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, तालिबान बलों ने दो पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है।अफगानिस्तान ने राजधानी काबुल और पूर्वी प्रांत पक्तिका में गुरुवार को पाकिस्तानी हवाई हमलों का कड़ा जवाब देने की कसम खाई थी। इस बीच, पाकिस्तान ने हवाई हमलों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है।