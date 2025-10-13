पाकिस्तान में पुलिस और TLP समर्थकों के बीच झड़प, सुरक्षाबलों ने दागी गोलियां; कई घायल

डिजिटल डेस्क , नई दिल्ली। पाकिस्तान में गाजा पीस प्लान को समर्थन देने के खिलाफ पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। इस बीच पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा है कि इजरायल विरोधी मार्च के दौरान लाहौर में पुलिस के बीच झड़प हुई।

इस झड़प में कम से कम एक अधिकारी और कई प्रदर्शनकारियों के मौत की खबर है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया। इसके साथ ही आंसू गैस के गोले दागे।

सोमवार को राजधानी इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) समर्थकों के बीच पुलिस और हिंसक झड़पों के बाद शहर लगभग ठप हो गया।

टीएएलपी समर्थकों और पुलिस की झड़प में कई लोगों की मौत

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख उस्मानअनवर ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें एक अधिकारी की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रदर्शनकारी के हताहत होने की खबर नहीं दी। वहीं, आतंकी संगठन टीएलपी ने एक बयान में कहा कि उसके कई समर्थक मारे गए हैं और कई घायल भी हुए हैं।