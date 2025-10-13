'पाक बाज नहीं आएगा तो हमारे पास और भी रास्ते...', जम्मू कश्मीर पर भड़का पाकिस्तान तो मुत्ताकी ने दे दिया अल्टीमेटम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी (Aamir Khan Muttaqi)का भारत दौरा पाकिस्तान को पहले से रास नहीं आया। वहीं, अब जम्मू कश्मीर पर अफगान सरकार की नीति ने आग में घी का काम कर दिया है। हालांकि, अफगान सरकार ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया है।

तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। यह सुनकर पाकिस्तान आपा खो बैठा और काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानी सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और अब पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी गई है।

अफगान विदेश मंत्री ने क्या कहा? आमिर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, "अफगानिस्तान अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। यही वजह है कि हमने पाकिस्तान के हमले का तुरंत करार जवाब दिया। हमारी सेना ने रात भर में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। कतर और सऊदी अरब ने संघर्ष खत्म करने की अपील की है, इसलिए हमने अपनी तरफ से लड़ाई रोक दी है।"