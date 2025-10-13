Language
    अफगानिस्तान में हमले के पीछे क्या है पाक का नपाक इरादा? अफगान सरकार ने खोली पाकिस्तान की पोल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:55 AM (IST)

    Pak-Afghan Clash: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। अफगान सरकार ने पाकिस्तान को डूरंड रेखा पर तनाव बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान द्वारा काबुल में हवाई हमले के जवाब में हुए संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 चौकियां जब्त कर ली गईं।

    अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात (IIA) के मुख्य प्रवर्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की सीमा (Pak-Afghan Clash) पर चल रहा तनाव लगातार सूर्खियों में है। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं, अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है।

    अफगान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान पर हमला करने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा मकसद है। पाकिस्तान अपने देश में पनप रही अराजकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है।

    अफगान सरकार ने दी चेतावनी

    अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात (IIA) के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय से शांति बहाल है और देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह प्रगति पाकिस्तान की आंखों में खटक रही है, इसलिए दुरंड रेखा पर तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।

    जबीहुल्लाह के अनुसार,

    पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा का हवाला देकर पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाना चाहता है। पड़ोसी मुल्क की यह हरकत शांति को नुकसान पहुंचा रही है। मगर, ध्यान रहे पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

    58 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत

    बता दें कि पाकिस्तान ने शुक्रवार की रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकी गतिविधियों का हवाला देते हुए हवाई हमला किया था। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाक सीमा पर मोर्चा खोल दिया। अफगान सरकार के अनुसार, इस संघर्ष में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 25 पाक चौकियों पर भी कब्जा कर लिया गया है। वहीं, पाक सरकार ने सिर्फ 23 सैनिकों की मौत की बात कबूली है।

