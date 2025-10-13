अफगानिस्तान में हमले के पीछे क्या है पाक का नपाक इरादा? अफगान सरकार ने खोली पाकिस्तान की पोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान की सीमा (Pak-Afghan Clash) पर चल रहा तनाव लगातार सूर्खियों में है। पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहीं, अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अफगान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान पर हमला करने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा मकसद है। पाकिस्तान अपने देश में पनप रही अराजकता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ झूठ फैला रहा है। अफगान सरकार ने दी चेतावनी अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात (IIA) के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय से शांति बहाल है और देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। यह प्रगति पाकिस्तान की आंखों में खटक रही है, इसलिए दुरंड रेखा पर तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।