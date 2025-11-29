फिर बढ़ा पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव, तालिबान ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। पाकिस्तानी की सेना ने आरोप लगाया है कि अफगान तालिबान आतंकियों को सीमा पर घुसपैठ कराने में मदद कर रहा है। सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार शाम एक वीडियो जारी किया।

उन्होंने कहा, तालिबान की सेना पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर गोलीबारी करती है, जिससे आतंकियों और तस्करों को पाकिस्तान में घुसपैठ का मौका मिलता है। इन समन्वित हमलों का मकसद आतंकियों को सीमा पार कराना होता है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सीमा को सील करना संभव नहीं है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान-अफगानिस्तान बातचीत में सुलह पर सहमति नहीं बन पाई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सरकार पर आतंकियों को सुरक्षित आश्रय देने के आरोप लगाए हैं।