बलूचिस्तान में पुलिस पर ग्रेनेड से हमला, छह पाकिस्तानी सैनिकों की मौत; बीएलएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    बीएलएफ के हमले में छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए (फोटो- एक्स)

    आइएएनएस, क्वेटा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने शनिवार को बलूचिस्तान के ओरमारा और सुराब क्षेत्रों में हुए दो अलग-अलग हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूच रिपब्लिकन गा‌र्ड्स (बीआरजी) ने अलग से प्रांत के कच्ची जिले में पुलिस पर ग्रेनेड हमले का दावा किया है।

    बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि 25 दिसंबर की शाम को सुराब बाजार में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर (एफसी) और पुलिस की संयुक्त चौकी पर बीएलएफ लड़ाकों ने गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप दो जवान मारे गए तीन अन्य घायल हो गए।

    बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, समूह ने कहा कि उसी दिन उसके लड़ाकों ने ओरमारा के बसोल इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर हमला किया।

    बीएलएफ की स्नाइपर टीम ने पहले शिविर की सुरक्षा चौकी पर तैनात एक सैनिक को गोली मारी, जिसके कुछ मिनट बाद ही एक अन्य दस्ते ने ग्रेनेड और भारी हथियारों से हमला कर दिया। समूह ने दावा किया कि तीन और जवान मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए।