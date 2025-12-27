बलूचिस्तान में पुलिस पर ग्रेनेड से हमला, छह पाकिस्तानी सैनिकों की मौत; बीएलएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी

आइएएनएस, क्वेटा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने शनिवार को बलूचिस्तान के ओरमारा और सुराब क्षेत्रों में हुए दो अलग-अलग हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूच रिपब्लिकन गा‌र्ड्स (बीआरजी) ने अलग से प्रांत के कच्ची जिले में पुलिस पर ग्रेनेड हमले का दावा किया है।

बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि 25 दिसंबर की शाम को सुराब बाजार में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर (एफसी) और पुलिस की संयुक्त चौकी पर बीएलएफ लड़ाकों ने गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप दो जवान मारे गए तीन अन्य घायल हो गए।