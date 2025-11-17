कौन हैं राजा फैसल मुमताज राठौर? अब बने गुलाम जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद राजा फैसल मुमताज राठौर को सोमवार को गुलाम जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री चुना गया। दरअसल, तहरीक-ए-इंसाफ के मौजूदा चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव पीपीपी सांसद कासिम मजीद ने पेश किया था।

राठौर वर्तमान में पीपीपी एजेके चैप्टर के महासचिव हैं और उन्हें पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का भरोसेमंद माना जाता है। पीपीपी की एजेके शाखा के वरिष्ठ नेता राठौर लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति से जुड़े रहे हैं। कौन हैं राजा फैसल मुमताज राठौर? 11 अप्रैल 1978 को रावलपिंडी में जन्मे राठौर एजेके के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजा मुमताज हुसैन राठौर के बेटे हैं। उनकी मां बेगम फरहत राठौर भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के एक प्रवासी परिवार से थीं; वह राज्य विधानमंडल की सदस्य थीं और पीपीपी महिला विंग की प्रमुख थीं।

एजेके के सुदूर हवेली जिले में स्थित राठौर परिवार को आजाद कश्मीर में पीपीपी के संस्थापक राजनीतिक परिवारों में से एक माना जाता है। राठौर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में पूरी की और पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई मसूद मुमताज राठौर 1999 में शेष कार्यकाल के लिए एजेके विधानसभा के लिए चुने गए।

कितने सांसदों के समर्थन से बनते हैं पीएम? राजा फैसल मुमताज राठौर को 36 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिनमें पीपीपी के 27 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नौ सांसद शामिल हैं। यहां 52 सदस्य हैं और नए नेता के चुनाव के लिए 27 सांसदों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

रविवार को, पीटीआई के दो सांसद पीपीपी में शामिल हो गए थे, जिससे इसकी संख्या 29 हो गई। इससे पहले, अक्टूबर में पीटीआई के 10 सांसदों के इसमें शामिल होने के बाद पीपीपी के सदस्यों की संख्या 27 हो गई थी।