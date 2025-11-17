Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन हैं राजा फैसल मुमताज राठौर? अब बने गुलाम जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:57 PM (IST)

    पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज राठौर गुलाम जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उन्होंने चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद यह पद हासिल किया। राजा फैसल, पीपीपी एजेके चैप्टर के महासचिव हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी के करीबी माने जाते हैं। उन्हें 36 सांसदों का समर्थन मिला, जिसमें पीपीपी और पीएमएल-एन के सदस्य शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    राजा फैसल मुमताज राठौर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद राजा फैसल मुमताज राठौर को सोमवार को गुलाम जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री चुना गया। दरअसल, तहरीक-ए-इंसाफ के मौजूदा चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव पीपीपी सांसद कासिम मजीद ने पेश किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राठौर वर्तमान में पीपीपी एजेके चैप्टर के महासचिव हैं और उन्हें पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी का भरोसेमंद माना जाता है। पीपीपी की एजेके शाखा के वरिष्ठ नेता राठौर लंबे समय से क्षेत्र की राजनीति से जुड़े रहे हैं।

    कौन हैं राजा फैसल मुमताज राठौर?

    11 अप्रैल 1978 को रावलपिंडी में जन्मे राठौर एजेके के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजा मुमताज हुसैन राठौर के बेटे हैं। उनकी मां बेगम फरहत राठौर भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के एक प्रवासी परिवार से थीं; वह राज्य विधानमंडल की सदस्य थीं और पीपीपी महिला विंग की प्रमुख थीं।

    एजेके के सुदूर हवेली जिले में स्थित राठौर परिवार को आजाद कश्मीर में पीपीपी के संस्थापक राजनीतिक परिवारों में से एक माना जाता है। राठौर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में पूरी की और पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई मसूद मुमताज राठौर 1999 में शेष कार्यकाल के लिए एजेके विधानसभा के लिए चुने गए।

    कितने सांसदों के समर्थन से बनते हैं पीएम?

    राजा फैसल मुमताज राठौर को 36 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिनमें पीपीपी के 27 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नौ सांसद शामिल हैं। यहां 52 सदस्य हैं और नए नेता के चुनाव के लिए 27 सांसदों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

    रविवार को, पीटीआई के दो सांसद पीपीपी में शामिल हो गए थे, जिससे इसकी संख्या 29 हो गई। इससे पहले, अक्टूबर में पीटीआई के 10 सांसदों के इसमें शामिल होने के बाद पीपीपी के सदस्यों की संख्या 27 हो गई थी।

    2021 में अब्दुल कय्यूम चुने गए थे पीएम

    गौरतलब है कि अगस्त 2021 में पीटीआई ने अब्दुल कय्यूम नियाजी को प्रधानमंत्री चुना था। नौ महीने बाद नियाजी की जगह पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सरदार तनवीर इलियास को नियुक्त किया गया। अप्रैल 2023 में, तनवीर को एक अदालत ने अयोग्य घोषित कर दिया और उनकी जगह हक ने लिया था।

    यह भी पढ़ें: बलूचिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस को बनाया निशाना, पटरियों पर विस्फोट के बाद बाल-बाल बची ट्रेन