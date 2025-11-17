Language
    बलूचिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस को बनाया निशाना, पटरियों पर विस्फोट के बाद बाल-बाल बची ट्रेन

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले में बाल-बाल बची। अज्ञात हमलावरों ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाया, लेकिन ट्रेन सुरक्षित गुजर गई। विस्फोट से पटरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तलाशी अभियान जारी है। जफर एक्सप्रेस ने जैकोबाबाद पहुंचने के बाद पेशावर के लिए यात्रा शुरू की।

    Hero Image

    बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को बनाया निशाना। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस रविवार को बलूचिस्तान प्रांत के नसीराबाद जिले में पटरियों पर हुए विस्फोट से बाल-बाल बच गई। ट्रेन के सुरक्षित से गुजर जाने के बाद विस्फोट हुआ था।

    इस ट्रेन को हाल के महीनों में बार-बार निशाना बनाया गया है।पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने के लिए शहीद अब्दुल अजीज बुल्लो इलाके में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाया था। लेकिन उसमें विस्फोट से पहले ही ट्रेन वहां से सुरक्षित गुजर गई थी।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    विस्फोट के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। विस्फोट में शामिल तत्वों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है।

    विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया पटरी का एक हिस्सा

    विस्फोट के कारण पटरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्वेटा और देश के अन्य हिस्सों के बीच रेल यातायात बाधित हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि सिंध के जैकोबाबाद पहुंचने के बाद जफर एक्सप्रेस ने पेशावर के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)