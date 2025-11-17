बलूचिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस को बनाया निशाना, पटरियों पर विस्फोट के बाद बाल-बाल बची ट्रेन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस रविवार को बलूचिस्तान प्रांत के नसीराबाद जिले में पटरियों पर हुए विस्फोट से बाल-बाल बच गई। ट्रेन के सुरक्षित से गुजर जाने के बाद विस्फोट हुआ था।

इस ट्रेन को हाल के महीनों में बार-बार निशाना बनाया गया है।पुलिस के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने के लिए शहीद अब्दुल अजीज बुल्लो इलाके में रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाया था। लेकिन उसमें विस्फोट से पहले ही ट्रेन वहां से सुरक्षित गुजर गई थी।