पाकिस्तान की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे पुलिसकर्मी की हत्या, हमलावरों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक मस्जिद के अंदर पुलिस कॉन्स्टेबल की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय पुलिस ने कहा कि अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को इस हत्याकांड को अंजाम दिया। नमाज के दौरान कॉन्स्टेबल की गोली मारकर हत्या प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अफगानिस्तान की सीमा से लगे टैंक जिले के गुल इमाम पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आने वाले मोहम्मद अकबर गांव में हेड कॉन्स्टेबल शाह नवाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

पुलिस का कहना है कि जिस कॉन्स्टेबल को मारा गया है, वह छुट्टियों पर गया हुआ था और जब लौटा था, तो हमलावरों ने नमाज के दौरान उसको निशाना बनाया। हत्या के बाद पुलिस ने शव को जिला मुख्यालय अस्पताल भेज दिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों को निशाना बना रहे आतंकी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी आतंकवादी संगठनों के निशाने पर हैं। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हैं। इलाके की घेराबंदी की गई है और अपराधियों का पता लगाने के लिए जांच और तलाशी अभियान शुरू किया।