पाकिस्तान में डेंगू का प्रकोप, नवंबर में मिले 6000 से अधिक मरीज; PMA ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में डेंगू के मामलों में तेज बढ़ोतरी ने चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन (PMA) ने कहा है कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, इसलिए कराची और हैदराबाद में तुरंत हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जाए।

डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक 11,763 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। केवल नवंबर में 6199 मरीज मिले। फिलहाल 429 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें से 147 कराची में और 203 हैदराबाद में।

PMA का सरकार पर गंभीर आरोप PMA ने कहा कि डेंगू संकट प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी है। एसोसिएशन के अनुसार, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था खराब है, सफाई और फ्यूमिगेशन अभियान समय पर नहीं किए गए।PMAने यह भी कहा कि सरकारी विभागों की कोऑर्डिनेशन की कमी ने शहरों को मच्छरों के प्रजनन स्थल में बदल दिया है।