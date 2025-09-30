गुलाम कश्मीर में पाक सरकार के खिलाफ विरोध तेज, प्रदर्शनकारियों ने नदी में धकेले कंटेनर; पीछे हटी पुलिस

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी अपनी 38 सूत्री मांगों के लिए पाक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्से से भरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा लगाए गए कंटेनरों को नदी में धकेल दिया। गुलाम कश्मीर में हुए प्रदर्शनों में कई लोग घायल हुए हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कंटेनर लगाए थे। लेकिन गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इन्हें धकेल कर नदी में गिरा दिया। प्रदर्शनकारी 38 सूत्री मांगों के लिए पाक सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुलाम कश्मीर में हुए इन प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी नदी में कंटेनर धकेलते देखे जा सकते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगे नारे मंगलवार को प्रदर्शन फिर से शुरू हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस कारण पुलिस को पीछे हटना पड़ा। प्रदर्शन के कारण बाजार, दुकानें और स्थानीय बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लाठी लिए प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

प्रदर्शन को कुचलने के लिए गुलाम कश्मीर में सशस्त्र बल तैनात कर दिया गया है। 100 और सैनिकों को भेजा गया है। पूरे इलाके में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। पीओके में यह प्रदर्शन नेताओं के घमंडी रवैये और भ्रष्टाचार में डूबे होने के कारण भी हो रहे हैं।