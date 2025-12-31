भारत के खिलाफ जहर उगल रहे आतंकियों के वीडियो ने खोली पाकिस्तान की पोल, दुनिया के सामने आया काला सच
पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैय्यबा की लाहौर में सरेआम हुई बैठक ने आतंक पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को उजागर किया है। इस बैठक का तीन घंटे का लाइ ...और पढ़ें
जेएनएन, नई दिल्ली। पाकिस्तान में आतंकवाद सरेआम फल-फूल रहा है इसका ताजा उदाहरण आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैय्यबा और अन्य आतंकी संगठनों की लाहौर में सरेआम हुई बैठक है। इस बैठक का तीन घंटे का लाइव वीडियो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के आधिकारिक फेसबुक पृष्ठ पर पोस्ट किया गया है, जो लश्कर सरगना हाफिज सईद की समर्थित एक पार्टी है।
इस बैठक में पहलगाम नरसंहार के मास्टरमाइंड और लश्कर के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी को लाहौर में सरेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते देखा गया है। लाइव वीडियो में लश्कर का उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी यह दावा करते हुए दिखाई देता है कि भारत अगले 50 वर्षों तक पाकिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा।
तीन घंटे के लाइव वीडियो में कसूरी को यह बताते हुए सुना जा सकता है कि हाफिज सईद ने भारत की धमकियों को खारिज करते हुए कहा, ''भारत की खाली धमकियों की चिंता मत करो। हमने पहले ही भारत को एक गंभीर झटका दिया है, जिससे यह अगले 50 वर्षों तक हम पर हमला करने पर विचार नहीं करेगा।''
सूत्रों ने कहा कि यह लश्कर के भारत को कमजोर करने के साहसिक आत्मविश्वास को उजागर करता है, जो समूह की आतंकी गतिविधियों में गहरी संलग्नता को दर्शाता है। कसूरी ने यह भी दोहराया कि वे कश्मीर का समर्थन जारी रखेंगे। उनका यह दावा कि भारत ने अमृतसर, होशियारपुर और गुरदासपुर (सभी मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों) पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
पाकिस्तान की इस साजिश को उजागर करता है कि वह दोनों सीमावर्ती राज्यों पंजाब और कश्मीर में परेशानी पैदा करे। इस बैठक ने पाकिस्तान के उन दावों की पोल खोल दी है कि वह अपने धरती का उपयोग आतंक से संबंधित गतिविधियों में नहीं होने देता। पाकिस्तान की आतंकवाद पर दोहरी नीति एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से उजागर हुई है, जिसने विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा के समेत विभिन्न आतंकी संगठनों के साथ उसके व्यवहार में पाखंड को स्पष्ट किया है।
एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि ''यह दिखाता है कि पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को एक मंच प्रदान करता है।'' बैठक में उन्होंने भारत के खिलाफ नए धमकी भरे बयान दिए। यह वीडियो पाकिस्तान की ऐसी संगठनों का समर्थन करने में संलिप्तता को रेखांकित करता है, जो इसके दावों के विपरीत है कि वह अपने धरती का उपयोग आतंक से संबंधित गतिविधियों के लिए नहीं होने देता।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह वीडियो पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने में भूमिका का निर्विवाद प्रमाण है, जिससे देश के लिए अपनी संलिप्तता से इन्कार करना और भी कठिन हो गया है।
