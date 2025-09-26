Language
    UNSC में बार-बार लड़खड़ाई पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की जुबान, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए जमकर मजे

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 05:59 PM (IST)

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बोलते समय कई बार शब्दों का गलत उच्चारण करते हुए पाए गए। एंटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में एआई इनोवेशन डायलॉग में उन्होंने breathtaking और reshaping our world जैसे शब्दों को गलत बोला। सोशल मीडिया पर उनकी इस गलती का मजाक उड़ाया जा रहा है।

    UNSC में बार-बार लड़खड़ाई पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की जुबान (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एआई पर बोलते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार-बार शब्दों को गलत तरीके के बोलते हुए सुने गए।

    संयुक्त राष्ट्र महासचिव एटोनियो गुटेरेस की अध्यक्षता में हुई एआई इनोवेशन डायलॉग में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने अपने संदेश से ज्यादा अपने भाषण पर ध्यान आकर्षित किया। भाषण को दौरान उन्होंने कम से कम सात बात शब्दों के उच्चारण में गड़बड़ी की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

    भाषण में 7 बार लड़खड़ाई ख्वाजा आसिफ की जुबान

    एआई इनेवेशन डायलॉग के दौरान ख्लाजा आसिफ Breathtaking, reshaping our world और space जैसे शब्दों को बोलने में बार-बार गलतियां की। इतना ही नहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने Risk को Riks बोल दिया, जिससे सभा में मौजूद सभी प्रतिनिधि असहज हो गए और ख्वाजा आसिफ की यह गलती कैमरे में कैद हो गई।

    सोशल मीडिया पर उड़ी आसिफ की खिल्ली

    समाचार एजेंसी एएनआई ने उनकी गड़बड़ियों का एक क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। जिस पर यूजर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें हिला दिया। एक अन्य यूजर ने लिखा, वह एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल सकते। अरे कहना क्या चाहते हो?

    एक यूजर ने लिखा, जब एआई का उपयोग करके भाषण दिए जाते हैं तो ऐसे लोगों को यह भी नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे है, अर्थ या तथ्यों की बात तो छोड़ ही दीजिए।

    ख्वाजा आसिफ ने एआई के खतरों पर दिया जोर

    इन गलतियों के बाद भी ख्वाजा आसिफ का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ और वे युद्ध में एआई के संभावित खतरों को बताने में लगे रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह तकनीक, संघर्ष की सीमाओं को कम करती है, निर्णय लेने की समय सीमा को कम करती है और कूटनीतिक विकल्पों को सीमित करती है।

    उन्होंने जोखिम शब्द पर जोर डालते हुए कहा, वैश्विक मानक और कानूनी सुरक्षा के अभाव में एआई क्रांति डिजिटल विभाजन को और मजबूत करने, निर्भरता के नए रूपों को जन्म देने और शांति को खतरों में डालने का जोखिम बढ़ाती है।

