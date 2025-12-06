Language
    पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार, इंसाफ दिलाने की मांग; पति पर लगाए गंभीर आरोप

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:16 PM (IST)

    कराची की निकिता नागदेव ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने पति विक्रम नागदेव पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है, जबकि वे अभी भी कान ...और पढ़ें

    पाकिस्तानी महिला ने PM मोदी से लगाई गुहार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कराची की रहने वाली एक पाकिस्तानी महिला निकिता नागदेव ने एक भावुक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की मांग की है। उनका आरोप है कि उनके पति विक्रम नागदेव, जो इंदौर में लंबी अवधि के वीजा पर रहते हैं, उन्हें छोड़कर अब दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। यह मामला दोनों देशों के सामाजिक और कानूनी समूहों में चर्चा का विषय बन गया है।

    निकिता ने बताया कि उनकी शादी 26 जनवरी 2020 को कराची में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। विक्रम उन्हें 26 फरवरी 2020 को भारत लेकर आए। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदल गए।

    उन्होंने कहा कि जब वे भारत में अपने ससुराल लौटीं, तो परिवार का व्यवहार अचानक बदल गया। निकिता का दावा है कि उन्हें पता चला कि उनके पति का उनके ही एक रिश्तेदार से अफेयर चल रहा था। जब उन्होंने यह बात ससुर को बताई, तो उन्होंने जवाब दिया कि लड़कों के अफेयर होते हैं, कुछ नहीं किया जा सकता।

    वीजा समस्या बताकर अटारी बॉर्डर पर छोड़ दिया

    निकिता के मुताबिक, 9 जुलाई 2020 को विक्रम उन्हें वीजा तकनीकी समस्या का बहाना देकर अटारी बॉर्डर ले गए और जबरन पाकिस्तान भेज दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद विक्रम ने कभी उन्हें भारत बुलाने की कोशिश नहीं की। वीडियो संदेश में निकिता ने कहा, "अगर आज इंसाफ नहीं मिला, तो महिलाओं का न्याय पर भरोसा टूट जाएगा।"

    दूसरी शादी की तैयारी का आरोप

    कराची लौटने के बाद निकिता को पता चला कि विक्रम दिल्ली की एक महिला से दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं, जबकि अभी भी उनकी पहली शादी कानूनी रूप से बनी हुई है। परेशान होकर निकिता ने 27 जनवरी 2025 को लिखित शिकायत दर्ज कराई।

    मामला सिंधी पंच मेडिएशन एंड लीगल काउंसिल सेंटर में पहुंचा, जिसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अधिकृत किया है। विक्रम और उनकी कथित मंगेतर को नोटिस भेजे गए और सुनवाई भी हुई, लेकिन मध्यस्थता सफल नहीं हो पाई। 30 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, इसलिए मामला पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है और विक्रम को पाकिस्तान भेजने की सिफारिश की गई।

    इंदौर में पहले भी मामला उठा था

    यह मामला मई 2025 में इंदौर सोशल पंचायत में भी गया था, जिसने भी विक्रम के डिपोर्टेशन की सिफारिश की थी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने पुष्टि की कि इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

