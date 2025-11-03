पहले किडनैप फिर बूढ़े मुस्लिम से निकाह... अब अदालत के आदेश के बाद हुई इस हिंदू लड़की की परिवार से मुलाकात

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में एक हिंदू लड़की को पहले अगवा कर लिया जाता है फिर जबरदस्ती धर्म बदलकर एक मुस्लिम बूढ़े से निकाह पढ़ा दिया जाता है। इस दौरान इस मूक-बधिर लड़की को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आखिर में सिंध कोर्ट के आदेश के बाद उसकी मुलाकात अपने परिवार से हो पाई।

कराची से करीब 310 किमी. पूर्व में उमरकोट की निचली अदालत ने सुनीता कुमारी महाराज को शनिवार को उसके परिवार से मिलाने का आदेश दिया था। इस बात की जानकारी हिंदू एक्टिविस्ट शिवा काची ने दी जो इस हिंदू लड़की के माता-पिता की केस लड़ने में मदद कर रहे हैं।

क्या है मामला? सुनीता को मीरपुरखास जिले के कुनरी शहर से किडनैप किया गया था और बाद में उसका जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उम्र में बहुत बड़े मुस्लिम आदमी से जबरदस्ती शादी करवा दी गई। स्थानीय हिंदू समुदाय के नेताओं के मुताबिक, सुनीता उन गिनी चुनी खुशकिस्मत हिंदू लड़कियों में शामिल है, जिन्हें कुछ हद तक न्याय मिला है।

'सुनीता का मामला पहला नहीं' उमरकोट के वकील चंदर कोहली ने सोमवार को बताया, "सुनीता मामला कोई इकलौता मामला नहीं है और हिंदू लड़कियों को व्यवस्थित तरीके से अगवा करना, जबरदस्ती धर्म बदलवाना और फिर शादी करा देना, यह एक ऐसा संकट है जो सिंध में हमारे समुदाय को डराता है।"

उन्होंने आगे कहा कि सुनीता के माता-पिता और एक्टिविस्ट्स के केस करने के बाद उसे उमरकोट में पाया गया। कोर्ट में कई सुनवाई के बाद उसे एक सेफ हाउस में भेज दिया गया। सुनीता ने कहा कि उसे किडनैप किया गया था और जबरदस्ती धर्म बदलवाकर शादी करने पर मजबूर किया गया।

उन्होंने कहा, “सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकतर मामलों में आरोपी अपनी शादी को कानूनी और अपनी मर्जी से साबित करने के लिए नकली दस्तावेज दिखाते हैं। पीड़ित लड़कियां गरीब परिवारों से होती हैं और उनके पास अपने केस लड़ने के लिए न तो साधन होते हैं और न ही जानकारी।”