पाकिस्तानी बॉर्डर के पास रेत के टीलों के बीच गरज रहे टैंक, 28000 फीट की ऊंचाई से दागी गईं मिसाइलें

जागरण संवाददाता, जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट जैसलमेर के रेतीले घोरों (टीलों) में इन दिनों टैंक गरज रहे हैं। 28000 फीट की ऊंचाई से लड़ाकू विमान लक्ष्य पर मिसाइल दाग रहे हैं। सेना के जांबाज चुन-चुनकर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार तीनों सेनाओं का जैसलमेर से कच्छ तक 'त्रिशुल' नामक संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। 30 अक्टूबर से शुरू यह अभ्यास 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हैं। सेना के कमांडो, वायुसेना के गरुड़ और नौसेना के मार्कोस अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से भारत यह संदेश देने का भी प्रयास कर रहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं।

सुखोई, मिराज और तेजस दाग रहे रॉकेट युद्धाभ्यास में सुखोई-30, मिराज-2000 और तेजस जैसे विमान रॉकेट मिसाइल दाग रहे हैं। थलसेना के टी-90 टैंक तोपखानों को नष्ट कर रहे हैं। नौसेना समुद्री इलाकों की सुरक्षा को मजबूत करने का भी अभ्यास कर रही है। खासकर कच्छ के सर क्रीक जैसे दलदली या तटीय क्षेत्रों में विशेष उभयचर वाहनों का उपयोग किया गया, ताकि दुश्मन तक आराम से बिना रुके पहुंचा जा सके।