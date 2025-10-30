कितना खतरनाक है भारत का 'त्रिशूल'? खौफ में पाकिस्तान, मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज से मची खलबली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की तीनों सेनाओं ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत ने गुरुवार को 'त्रिशूल' की शुरुआत करके अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेनाएं एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

त्रिशूल में स्पेशल फोर्स के कमांडो, मिसाइल बैटरी, जंगी जहाज, बैटल टैंक और राफेल और सुखोई Su-30 जैसे अटैकिंग एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। ये दक्षिणी पाकिस्तान में नकली हमले करेंगे ताकि सिंदूर के बाद के हालात में भारतीय सेना की तैयारी को टेस्ट किया जा सके।

कहां-कहां पर होगी एक्सरसाइज? यह अभ्यास गुजरात और राजस्थान में किया जा रहा है लेकिन इसका फोकस गुजरात में होगा खासतौर पर कच्छ वाले इलाके में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने की शुरुआत में ऐसा ही संकेत दिया था, जब उन्होंने पाकिस्तान को सर क्रीक के भारत के आधे हिस्से पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। सर क्रीक पानी की एक पतली और विवादित पट्टी है, जो गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के बीच ज्वार के मुहाने पर 100 किमी. से भी कम लंबी है।

खाड़ी का पश्चिमी आधा हिस्सा पाकिस्तान का है और पूर्वी हिस्सा भारत का। राजनाथ सिंह ने गरजते हुए कहा था कि भारतीय इलाके पर दावा करने की किसी भी कोशिश का ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल बदल देगा।

पाकिस्तानी नेवी चीफ ने पिछले हफ्ते किया था फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा पाक नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पिछले हफ्ते सर क्रीक बेल्ट में फॉरवर्ड पोस्ट्स का बिना बताए दौरा किया और कहा जाता है कि उन्होंने सर क्रीक से जिवानी तक समुद्री सीमाओं के हर इंच की रक्षा करने का वादा किया। इसके बाद भारत भी अलर्ट मोड पर है।

भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश विशेषज्ञों की अगर मानें तो त्रिशूल का मकसद पाकिस्तान को यह साफ संदेश देना है कि भारत अपने इलाके की रक्षा तो कर ही रहा और तैयार भी है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर जहां पर खत्म हुआ था, इस बार वहीं से शुरू होगा।

सेना ने T-90 बैटल टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स के साथ-साथ उस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट्स भी भेजी हैं, जिसने पाकिस्तान को जमकर धूल चटाई थी। इसके अलावा देश में ही डिजाइन और बनाया गया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है।