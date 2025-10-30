Language
    कितना खतरनाक है भारत का 'त्रिशूल'? खौफ में पाकिस्तान, मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज से मची खलबली

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:47 PM (IST)

    भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान सीमा पर 'त्रिशूल' सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें स्पेशल फोर्स, मिसाइलें और लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह अभ्यास गुजरात और राजस्थान में हो रहा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को अपनी सैन्य तैयारी का संदेश देना है। पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया में अपने एयरस्पेस के कुछ हिस्से बंद कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

    भारतीय सेना के अभ्यास से पाकिस्तान में खौफ।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की तीनों सेनाओं ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। भारत ने गुरुवार को 'त्रिशूल' की शुरुआत करके अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेनाएं एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी।

    त्रिशूल में स्पेशल फोर्स के कमांडो, मिसाइल बैटरी, जंगी जहाज, बैटल टैंक और राफेल और सुखोई Su-30 जैसे अटैकिंग एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। ये दक्षिणी पाकिस्तान में नकली हमले करेंगे ताकि सिंदूर के बाद के हालात में भारतीय सेना की तैयारी को टेस्ट किया जा सके।

    कहां-कहां पर होगी एक्सरसाइज?

    यह अभ्यास गुजरात और राजस्थान में किया जा रहा है लेकिन इसका फोकस गुजरात में होगा खासतौर पर कच्छ वाले इलाके में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने की शुरुआत में ऐसा ही संकेत दिया था, जब उन्होंने पाकिस्तान को सर क्रीक के भारत के आधे हिस्से पर गैर-कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। सर क्रीक पानी की एक पतली और विवादित पट्टी है, जो गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के बीच ज्वार के मुहाने पर 100 किमी. से भी कम लंबी है।

    खाड़ी का पश्चिमी आधा हिस्सा पाकिस्तान का है और पूर्वी हिस्सा भारत का। राजनाथ सिंह ने गरजते हुए कहा था कि भारतीय इलाके पर दावा करने की किसी भी कोशिश का ऐसा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास और भूगोल बदल देगा।

    पाकिस्तानी नेवी चीफ ने पिछले हफ्ते किया था फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा

    पाक नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पिछले हफ्ते सर क्रीक बेल्ट में फॉरवर्ड पोस्ट्स का बिना बताए दौरा किया और कहा जाता है कि उन्होंने सर क्रीक से जिवानी तक समुद्री सीमाओं के हर इंच की रक्षा करने का वादा किया। इसके बाद भारत भी अलर्ट मोड पर है।

    भारत का पाकिस्तान को साफ संदेश

    विशेषज्ञों की अगर मानें तो त्रिशूल का मकसद पाकिस्तान को यह साफ संदेश देना है कि भारत अपने इलाके की रक्षा तो कर ही रहा और तैयार भी है लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर जहां पर खत्म हुआ था, इस बार वहीं से शुरू होगा।

    सेना ने T-90 बैटल टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स के साथ-साथ उस आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट्स भी भेजी हैं, जिसने पाकिस्तान को जमकर धूल चटाई थी। इसके अलावा देश में ही डिजाइन और बनाया गया प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है।

    इसके अलावा, त्रिशूल में जमीन पर भी सैनिक तैनात होंगे, जिसमें पैरा एसएफ (आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स बटालियन) और नेवी के मरीन कमांडो शामिल हैं। एयर फोर्स की कमांडो यूनिट गरुड़ भी एक्शन में रहेगी।

    पाकिस्तान में मची खलबली

    पाकिस्तान के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि त्रिशूल अभ्यास के जवाब में इस्लामाबाद ने अपने एयरस्पेस के कई सेक्टर बंद कर दिए हैं। शनिवार को पाक एविएशन अधिकारियों ने एक NOTAM यानी एयरमैन को नोटिस जारी किया, जिसमें आज सुबह से 48 घंटे के लिए अपने सेंट्रल और सदर्न एयरस्पेस में कई एयर ट्रैफिक रूट्स पर एक्सेस पर रोक लगा दी गई।

