    'भारत के साथ कभी भी छिड़ सकती है जंग...', ऑपरेशन सिंदूर से बोखलाए पाक रक्षा मंत्री; दी ये गीदड़भभकी

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में भारत पर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया कि मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल को छोड़कर भारत कभी भी पूरी तरह से एकजुट नहीं था। आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना है और वह इस बात से इनकार नहीं करते।

    भारत के साथ फिर युद्ध का सपने देख रहे पाक रक्षा मंत्री (फाइल फोटो)

    डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर फिर विवादित टिप्पणी की है। ख्वाजा आसिफ ने बेबुनियादी दावा करते हुए कहा मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के अलावा भारत "कभी भी पूरी तरह से एकजुट नहीं था" । आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना है और मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं।

    दरअसल, मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के समा टीवी को दिए एक साक्षात्कार में पाक के नापाक इरादे को जाहिर किए हैं। ख्वाजा आसिफ की यह भड़काऊ टिप्पणी भारत द्वारा इस्लामाबाद को राज्य प्रायोजित आतंकवाद का समर्थन न करने या अपनी भौगोलिक उपस्थिति खोने के खतरे के प्रति आगाह करने के कुछ दिनों बाद आई है।

    भारत के साथ लड़ाई में हम एकजुट

    पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल को छोड़कर, भारत कभी भी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं रहा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना था। घर में हम बहस करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन भारत के साथ लड़ाई में हम एकजुट हो जाते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि मैं तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन युद्ध का जोखिम वास्तविक है और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। अगर युद्ध की नौबत आई, तो इंशाअल्लाह हम पहले से बेहतर परिणाम हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह।"

    ऑपरेशन सिंदूर डरा हुआ है पाकिस्तान

    गौरतलब है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को फिर से भारत के हमले की आशंका डरा रही है। चुकी ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से आजादी के बाद से सात दशकों से भी ज्यादा समय से भारत एक स्थिर और एकीकृत लोकतंत्र बना हुआ है। वहीं पाकिस्तान में कई बार सैन्य तख्तापलट और आंतरिक विभाजन देखने को मिले हैं। 

    भारत पूरी तरह तैयार...

    ख्वाजा आसिफ के अजीबोगरीब दावे से पहले पिछले ही हफ्ते सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "या तो आतंकवाद का समर्थन करना बंद करो या अपनी भौगोलिक उपस्थिति खोने के लिए तैयार रहो। इस बार भारत पूरी तरह तैयार है। हम ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान दिखाए गए संयम का प्रदर्शन नहीं करेंगे। इस बार कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या वह भौगोलिक रूप से अस्तित्व में रहना चाहता है।"

