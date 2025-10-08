पाकिस्तानी सेना पर विद्रोहियों ने किया हमला, 2 अधिकारी समेत 11 सैनिकों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना पर कुछ विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। मृतकों में अर्धसैनिक बल के 9 सैनिक और 2 अधिकारियों का नाम शामिल है।

यह हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास हुआ। अफगान बॉर्डर पर कुछ विद्रोहियों ने पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। हमला इतना भयानक था कि 11 सैनिकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

(समाचार एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

