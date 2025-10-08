Language
    पाकिस्तानी सेना पर विद्रोहियों ने किया हमला, 2 अधिकारी समेत 11 सैनिकों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया जिसमें 11 सैनिकों की मौत हो गई। मृतकों में अर्धसैनिक बल के 9 सैनिक और 2 अधिकारी शामिल हैं। हमला अफगान बॉर्डर पर हुआ जिसमें विद्रोहियों ने अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है।

    पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल पर हमला। प्रतीकात्मक तस्वीर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तानी सेना पर कुछ विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। मृतकों में अर्धसैनिक बल के 9 सैनिक और 2 अधिकारियों का नाम शामिल है।

    यह हमला पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास हुआ। अफगान बॉर्डर पर कुछ विद्रोहियों ने पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। हमला इतना भयानक था कि 11 सैनिकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    (समाचार एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

