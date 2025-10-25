'अगर समझौता नहीं तो खुला युद्ध...', पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान को गीदड़भभकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शनिवार को अफगानिस्तान को गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता के दौरान किसी समझौते पर पहुंचने में विफलता का मतलब खुला युद्ध होगा। यह बात घातक झड़पों के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताने के कुछ दिनों बाद कही गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस्तांबुल में शनिवार को शुरू हुई वार्ता रविवार तक जारी रहने की उम्मीद है। यह वार्ता दोहा युद्धविराम को दीर्घकालिक रूप से लागू करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से की जा रही है। अगर समझौता नहीं तो जंग लड़ेंगे- ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा कि इस पर सहमति बनने के बाद से चार-पांच दिनों में कोई घटना नहीं हुई है और दोनों पक्ष युद्धविराम का पालन कर रहे हैं। हमारे पास विकल्प है, अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो हम उनके साथ खुली जंग लड़ेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वे शांति चाहते हैं।''