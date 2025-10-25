'अगर समझौता नहीं तो खुला युद्ध...', पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान को गीदड़भभकी
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को इस्तांबुल वार्ता में विफल रहने पर खुले युद्ध की चेतावनी दी है। हाल ही में हुए संघर्षों के बाद युद्धविराम पर सहमति बनी थी। मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर समझौता नहीं होता है, तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, लेकिन वे शांति की उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान, काबुल पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाता है, जबकि तालिबान इसे खारिज करता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शनिवार को अफगानिस्तान को गीदड़भभकी देते हुए कहा है कि इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता के दौरान किसी समझौते पर पहुंचने में विफलता का मतलब खुला युद्ध होगा। यह बात घातक झड़पों के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताने के कुछ दिनों बाद कही गई है।
इस्तांबुल में शनिवार को शुरू हुई वार्ता रविवार तक जारी रहने की उम्मीद है। यह वार्ता दोहा युद्धविराम को दीर्घकालिक रूप से लागू करने के लिए एक तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से की जा रही है।
अगर समझौता नहीं तो जंग लड़ेंगे- ख्वाजा आसिफ
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने कहा कि इस पर सहमति बनने के बाद से चार-पांच दिनों में कोई घटना नहीं हुई है और दोनों पक्ष युद्धविराम का पालन कर रहे हैं। हमारे पास विकल्प है, अगर कोई समझौता नहीं होता है, तो हम उनके साथ खुली जंग लड़ेंगे, लेकिन मैंने देखा कि वे शांति चाहते हैं।''
इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें शुरू हुई थीं। पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले किए और दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और प्रमुख चौकियों को बंद करना पड़ा जो अब भी बंद हैं। इस्लामाबाद काबुल पर पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है।
तालिबान इस आरोप को खारिज करता है और कहता है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं।
(समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट साथ)
