    पाकिस्तान को AIM-120 एयर-टू-एयर मिसाइलें बेच सकता है अमेरिका, खरीदारों की सूची में किया शामिल

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:33 AM (IST)

    पाकिस्तान को अमेरिका से एआइएम-120 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AMRAAM) मिल सकती हैं। अमेरिकी युद्ध विभाग ने पाकिस्तान को एएमआरएएएम खरीदारों की सूची में शामिल किया है। आर्डर पर काम मई 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइलें मिलेंगी लेकिन इससे वायुसेना के एफ-16 बेड़े में अपग्रेशन की अटकलें हैं।

    पाकिस्तान को मिलेगी अमेरिकी AMRAAM मिसाइलें (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान को अमेरिका से एआइएम-120 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AMRAAM) मिल सकती हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में अमेरिका के युद्ध विभाग द्वारा अधिसूचित हथियार अनुबंध में पाकिस्तान को एआइएम-120 एएमआरएएएम खरीदारों की सूची में शामिल किया गया है।

    कब तक पूरा होगा ऑर्डर पर काम

    अमेरिका के रक्षा विभाग का ही नया नाम युद्ध विभाग है। अधिसूचना में कहा गया है, आर्डर पर काम मई 2030 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी नई एएमआरएएएम मिसाइलें दी जाएंगी, लेकिन इस घटनाक्रम से पाकिस्तानी वायुसेना के एफ-16 बेड़े में संभावित अपग्रेशन के बारे में अटकलें शुरू हो गई हैं।

    एएमआरएएएम का उपयोग विशेष रूप से एफ-16 लड़ाकू विमानों में किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के चीफ आफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने जुलाई में अमेरिकी विदेश विभाग का दौरा किया था।

