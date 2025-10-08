पाकिस्तान को AIM-120 एयर-टू-एयर मिसाइलें बेच सकता है अमेरिका, खरीदारों की सूची में किया शामिल

पाकिस्तान को अमेरिका से एआइएम-120 उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (AMRAAM) मिल सकती हैं। अमेरिकी युद्ध विभाग ने पाकिस्तान को एएमआरएएएम खरीदारों की सूची में शामिल किया है। आर्डर पर काम मई 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान को कितनी मिसाइलें मिलेंगी लेकिन इससे वायुसेना के एफ-16 बेड़े में अपग्रेशन की अटकलें हैं।

