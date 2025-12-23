Language
    'मिसाइलें ज्यादा दूर नहीं हैं...', पाकिस्तान की भारत को गीदड़भभकी; बांग्लादेश के साथ जताई फर्जी हमदर्दी

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    बांग्लादेश में चल रही उठापटक के बीच पाकिस्तान के नेता ने भारत को मिसाइलों के इस्तेमाल की गीदड़भभकी दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता कामरान सईद उस् ...और पढ़ें

    पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी की युवा विंग के नेता ने दी गीदड़भभकी (फोटो: @PakinBangladesh)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में चल रही उठापटक और इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा भारत पर लगाए जा रहे झूठे व मनगढ़ंत आरोपों के बीच अब पाकिस्तान का भी बयान आ गया है। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी की युवा विंग के नेता ने भारत को मिसाइलों के इस्तेमाल और सैन्य कार्रवाई की गीदड़भभकी दी है।

    एक वक्त जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज उसी के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के युवा विंग के मुखिया कामरान सईद उस्मानी ने बांग्लादेश के खिलाफ झूठी हमदर्दी दिखाने का नाटक किया है।

    वीडियो जारी कर दी गीदड़भभकी

    कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत का कोई भी कदम पाकिस्तान की तरफ से जवाब के लिए उकसाने वाला माना जाएगा। अपने गिरेबां में झाकें बिना उस्मानी ने कहा, 'अगर भारत बांग्लादेश की स्वायत्तता पर हमला करता है, अगर कोई बांग्लादेश की तरफ बुरी नजर डालने की हिम्मत करता है, तो याद रखना कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी सशस्त्र बल और हमारी मिसाइलें ज़्यादा दूर नहीं हैं।'

    उस्मानी ने कहा कि बांग्लादेश के मुस्लिम युवा भारत की योजनाओं को लेकर सतर्क हो गए हैं। उसने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश पर भारत की 'अखंड भारत विचारधारा' थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध करेगा। भारत के हाथों कई बार मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान के नेता का ऐसा बयान हास्यास्पद लगता है।

    इसके पहले बांग्लादेश की नवगठित नेशनल सिटिजन पार्टी के एक नेता हसनात अब्दुल्ला ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने कहा था कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया जाता है, तो प्रतिरोध की आग सीमाओं से परे फैल जाएगी।

