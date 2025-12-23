बांग्लादेश में हिंसा, दिल्ली में प्रदर्शन... यूनुस के कुप्रशासन का दंश झेल रहे हिंदू अल्पसंख्यक; 10 Points
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के कुप्रशासन का दंश वहां की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी झेल रही है। एक तरफ युनूस ने शेख हसीना की विदेश नीति के उलट जाकर पाकिस्तान की गोद में बैठना उचित समझा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं।
नतीजा सामने हैं। बांग्लादेश में आए दिन इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं का प्रताड़ित कर रहे हैं और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या इसका ताजा उदाहरण है। खुद ढाका पुलिस ने माना है कि दीपू ने ऐसा कोई भड़काऊ पोस्ट नहीं किया था।
10 पॉइंट्स में समझिए कि बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है और भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है:
- बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई। हादी का इलाज पहले बांग्लादेश, फिर सिंगापुर में हुआ लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
- उसकी मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। हादी के समर्थन में कट्टरपंथी युवा सड़कों पर उतर आए और भारत पर झूठे आरोप मढ़े।
- बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इंकलाब मंच ने आरोप लगाया कि हादी की हत्या करने वाले अपराधी भारत भाग गए और वहां उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है।
- मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने इस आरोप को झूठा बताया और कहा कि अपराधियों के भारत भागने के कोई सबूत नहीं है और उनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।
- बांग्लादेश में भड़की हिंसा ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी। कट्टरपंथियों ने कहा कि उसने भड़काऊ पोस्ट किया था।
- बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ भारत में भी प्रदर्शन हुए और दीपू चंद्र दास को न्याय दिलाने की मांग की गई।
- प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प तो हुई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। बावजूद इसके बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया।
- उधर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने यूनुस सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाया।
- बांग्लादेश के दिल्ली स्थित हाई कमीशन ने वीजा संबंधी सभी सेवाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया।
- दिल्ली स्थित हाई कमीशन पर मंगलवार को फिर से हिंदू संगठन एकत्रित हुए और बांग्लादेश में हिंदुओं को न्याय दिलाने की मांग की।
