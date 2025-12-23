बांग्लादेश में हिंसा, दिल्ली में प्रदर्शन... यूनुस के कुप्रशासन का दंश झेल रहे हिंदू अल्पसंख्यक; 10 Points

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के कुप्रशासन का दंश वहां की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी झेल रही है। एक तरफ युनूस ने शेख हसीना की विदेश नीति के उलट जाकर पाकिस्तान की गोद में बैठना उचित समझा है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए हैं।