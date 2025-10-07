Language
    ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने चला नया दांव, डील को बेकरार शहबाज-मुनीर ने शिप से US भेजा ये सामान

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:27 PM (IST)

    Pakistan-USA Rare Earth Minerals Deal अमेरिका और पाकिस्तान रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर किए गए समझौते को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल की पहली खेप रवाना कर दी है जिसमें एंटीमनी और नियोडिमियम जैसे खनिज शामिल हैं। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स पाकिस्तान में खनिज प्रसंस्करण के लिए 500 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा।

    अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल दिखाते पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ।फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां लगातार परवान चढ़ रही हैं। पाकिस्तान के आलाकमान अमेरिका को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे। वहीं, अब दोनों देश रेयर अर्थ मिनरल (Rare Earth Minerals) को निकालने की तैयारी कर रहे हैं।

    पाकिस्तानी समाचार चैनल डॉन के अनुसार, अमेरिका और पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल के निर्यात पर हुए समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अमेरिका के साथ डील पक्की करने के लिए पाकिस्तान ने रेयर अर्थ मिनरल के सैंपल के तौर पर पहली खेप को रवाना कर दिया है।

    पाकिस्तान में निवेश करेगा अमेरिका

    सितंबर में यूएस स्ट्रैटजिक मेटल्स (USSM) ने पाकिस्तान के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत USSM ने पाकिस्तान में मिनरल प्रोसेसिंग और विकास कार्यों के लिए 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई थी।

    क्या है पाकिस्तान का प्लान?

    बता दें कि रेयर अर्थ मिनरल न सिर्फ औद्योगिक विकास में मददगार है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिये से भी बेहद अहम है। ऐसे में पाकिस्तान भी रेयर अर्थ मिनरल की वैश्विक सप्लाई चेन में शामिल होना चाहता है, जिसके लिए पाक अमेरिका को खुश करने की कोशिश में लगा है।

    पहली खेप में क्या भेजा?

    पाकिस्तान ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल की जो पहली खेप भेजी है, इसे फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन (FWO) के द्वारा तैयार किया गया है। इस कंसाइनमेंट में एंटीमनी, कॉपर कंक्रीट के अलावा नियोडिमियम और प्रेजोडिमियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल मौजूद हैं। USSM ने इन रेयर अर्थ मिनरल की डिलीवरी को "अमेरिका-पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में मील का पत्थर" बताया है।

