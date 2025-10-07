Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'अगर टैरिफ न लगाता तो...', ट्रंप ने भारत-पाक सीजफायर पर फिर किया दावा, US को बताया शांतिदूत

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:31 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने विश्व के सात देशों के बीच जारी संघर्ष को समाप्त कराया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-पाक का संघर्ष भी उन्होंने ही समाप्त कराया। ट्रंप पहले भी कई बार ऐसा कह चुके हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी तीसरे की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रंप ने भारत-पाक सीजफायर पर फिर किया दावा। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार दावा किया है कि उन्होंने विश्व में सात देशों के बीच जारी संघर्ष को समाप्त कराया। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत-पाक का संघर्ष भी उन्होंने ही समाप्त कराया। हालांकि, भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तीसरे की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, जब उनसे टैरिफ के बारे में पूछा गया, तो इस स्थिति में उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं होता, तो सात में से कम से कम चार युद्ध चल रहे होते। उन्होंने दावा किया कि ये टैरिफ ही इस साल की शुरुआत में सशस्त्र संघर्ष के दौरान दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते का कारण बने।

    टैरिफ ने अमेरिका को बनाया शांतिदूत

    एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका अब शांतिदूत बना है। इतना ही नहीं, टैरिफ के कारण अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो रही है।

    भारत-पाक संघर्ष विराम का क्रेडिट लेते रहे हैं ट्रंप

    गौरतलब है कि ये कोई पहला मौका नहीं है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रकार का दावा किया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर ट्रंप ने ये दावा किया है। बता दें कि 10 मई 2025 को जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं, तब से उन्होंने कई बार यह दावा दोहराया है कि उन्होंने नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव को समाधान करने में मदद की है।

    यह भी पढ़ें: UNSC में पाकिस्तान को 'कश्मीरी महिलाओं' पर बोलना पड़ा भारी, भारत ने दिखाया आईना

    यह भी पढ़ें: किसने ओसामा के सिर में मारी थी गोली? एक साल पहले ही 9/11 हमले का मिल गया था अलर्ट!