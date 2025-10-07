'अगर टैरिफ न लगाता तो...', ट्रंप ने भारत-पाक सीजफायर पर फिर किया दावा, US को बताया शांतिदूत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने विश्व के सात देशों के बीच जारी संघर्ष को समाप्त कराया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-पाक का संघर्ष भी उन्होंने ही समाप्त कराया। ट्रंप पहले भी कई बार ऐसा कह चुके हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी तीसरे की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है।

वहीं, जब उनसे टैरिफ के बारे में पूछा गया, तो इस स्थिति में उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं होता, तो सात में से कम से कम चार युद्ध चल रहे होते। उन्होंने दावा किया कि ये टैरिफ ही इस साल की शुरुआत में सशस्त्र संघर्ष के दौरान दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्धविराम समझौते का कारण बने।

टैरिफ ने अमेरिका को बनाया शांतिदूत एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका अब शांतिदूत बना है। इतना ही नहीं, टैरिफ के कारण अमेरिका को सैकड़ों अरब डॉलर की कमाई हो रही है।