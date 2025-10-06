Language
    किसने ओसामा के सिर में मारी थी गोली? एक साल पहले ही 9/11 हमले का मिल गया था अलर्ट!

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने नेवी सील्स की तारीफ करते हुए कहा कि इतिहास इस विशेष अमेरिकी बल को हमेशा याद रखेगा जिसने पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के परिसर पर हमला किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने 9/11 के हमले से पहले ही ओसामा के बारे में चेतावनी दी थी। वर्जीनिया में नौसेना की 250वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए उन्होंने अफगानिस्तान युद्ध पर भी बात की।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने की नेवी सील्स तारीफ। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने नेवी सील्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि इसी विशेष अमेरिकी बल ने पाकिस्तान में अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के परिसर में धावा बोला था और उसके सिर में गोली मारी थी।

    उन्होंने अपने दावे को दोहराया कि सितंबर 2001 में आतंकियों द्वारा व‌र्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों पर हमले से एक साल पहले ही उन्होंने आसोमा के बारे में चेतावनी दी थी। मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक घर में छिपे ओसामा को मार गिराया गया था।

    अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ पर बोले ट्रंप 

    वह रविवार को वर्जीनिया के नारफाक में अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष समारोह को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 9/11 हमले से एक साल पहले अधिकारियों से ओसामा बिन लादेन पर नजर रखने को कहा था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक साल बाद आतंकियों ने व‌र्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। इसलिए मुझे थोड़ा श्रेय लेना होगा, क्योंकि कोई और मुझे श्रेय नहीं देगा।

    आप पुरानी कहानी जानते हैं, वे आपको श्रेय नहीं देते। बस आप खुद ही ले लीजिए। वहीं, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध आसानी से जीत जाता, लेकिन हम राजनीतिक रूप से सही हो गए। मैं बात दूं कि हम अब राजनीतिक रूप से सही नहीं रहना चाहते। अब हम जीत गए हैं।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)