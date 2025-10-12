पाई-पाई को मोहताज पाकिस्तान युद्ध लड़ने को तैयार? PM शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान को गीदड़भभकी
Pakistan PM Shehbaz Sharif: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान द्वारा काबुल पर एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान सेना ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर दिया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पलटवार की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तनाव बरकरार है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ा है। कई सैनिकों की मौत के बावजूद पाकिस्तान नरमी बरतने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के पलटवार की घोर निंदा की है।
अफगान सेना ने आधी रात को न सिर्फ दुरंड रेखा पर मोर्चा खोल दिया, बल्कि पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। इस हमले में 60 के लगभग पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।
पाक पीएम ने क्या कहा?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसपर बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के द्वारा यह उकसावा निंदनीय है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा।
पाकिस्तान के पीएम का कहना है-
पाकिस्तान की रक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। हर उकसावे का मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर चल रहे तनाव के लिए शहबाज शरीफ ने तालिबान नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि तालिबान की वजह से अफगानिस्तान की धरती पर आतंकवाद पनप रहा है।
पाकिस्तान ने काबुल पर किया था हमला
बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल पर शुक्रवार को एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसके जवाब में तालिबान के नेतृत्व वाली अफगानिस्तानी सेना ने भी सीमा पर हमला शुरू कर दिया। इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है।
पाकिस्तान सरकार का कहना है कि काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) नामक विद्रोही समूह को पनाह दी गई है, जो पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद फैलाता है। मगर, अफगानिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
