पाई-पाई को मोहताज पाकिस्तान युद्ध लड़ने को तैयार? PM शहबाज शरीफ की अफगानिस्तान को गीदड़भभकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर तनाव बरकरार है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक करना पाकिस्तान को काफी महंगा पड़ा है। कई सैनिकों की मौत के बावजूद पाकिस्तान नरमी बरतने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के पलटवार की घोर निंदा की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अफगान सेना ने आधी रात को न सिर्फ दुरंड रेखा पर मोर्चा खोल दिया, बल्कि पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। इस हमले में 60 के लगभग पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाक पीएम ने क्या कहा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसपर बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के द्वारा यह उकसावा निंदनीय है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा।