पाक पर बरपा अफगानी कहर! रातभर चले ऑपरेशन में 58 सैनिक ढेर, 25 चेक पोस्ट पर कब्जा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने रविवार को कहा कि उसने रात भर सीमा पर चलाए गए अभियानों में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। यह कार्रवाई उसने अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में बार-बार हो रहे उल्लंघन के जवाब में की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी सप्ताह की शुरुआत में, अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी हिस्से में एक बाजार पर बमबारी करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 25 चौकियों पर कब्जा, 58 सैनिकों की मौत तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता, जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, 58 सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं। जंग ऐसे समय शुरू हुई है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। जब मुत्तकी का भारत दौरा शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की थी।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पक्तिया प्रांत के आरयूब जाजी जिले में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना को इस लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं। लड़ाई स्पिना शागा, गीवी, मणि जाभा और अन्य क्षेत्रों में चल रही है, जहां हल्के और भारी हथियारों का उपयोग हो रहा है।