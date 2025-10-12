पाक पर बरपा अफगानी कहर! रातभर चले ऑपरेशन में 58 सैनिक ढेर, 25 चेक पोस्ट पर कब्जा
अफगानिस्तान ने सीमा पर सैन्य कार्रवाई करते हुए 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यह कार्रवाई अफगानी क्षेत्र में बार-बार हो रहे उल्लंघनों के जवाब में की गई। तालिबान सरकार के अनुसार, अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यह घटनाक्रम विदेश मंत्री मुत्तकी के भारत दौरे के बीच हुआ है, और इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान ने रविवार को कहा कि उसने रात भर सीमा पर चलाए गए अभियानों में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। यह कार्रवाई उसने अपने क्षेत्र और हवाई क्षेत्र में बार-बार हो रहे उल्लंघन के जवाब में की।
इसी सप्ताह की शुरुआत में, अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी हिस्से में एक बाजार पर बमबारी करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
25 चौकियों पर कब्जा, 58 सैनिकों की मौत
तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता, जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, 58 सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं। जंग ऐसे समय शुरू हुई है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। जब मुत्तकी का भारत दौरा शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की थी।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पक्तिया प्रांत के आरयूब जाजी जिले में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना को इस लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं। लड़ाई स्पिना शागा, गीवी, मणि जाभा और अन्य क्षेत्रों में चल रही है, जहां हल्के और भारी हथियारों का उपयोग हो रहा है।
पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को किया था हमला
बता दें कि पाकिस्तान ने नौ अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में टीटीपी चीफ नूर वली मेहसूद को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए थे।
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा कि अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंधों की इच्छा व्यक्त की, लेकिन इसे एकतरफा नहीं मानने की बात कही।
(न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)
