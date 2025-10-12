अफगानी सेना के ऑपरेशन में 15 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, 5 पॉइंट्स में Durand Line पर बढ़ते तनाव की पूरी कहानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ( Pak-Afghan Border Clash) के काबुल पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद अफगानी सेना ने पाक सीमा पर मोर्चा खोल दिया। इस हमले में 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। खासकर कुनर और हेलमंद में संघर्ष अभी भी जारी है।

शनिवार की रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष शुरू हुआ। अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल और बलूचिस्तान समेत कई चेक पोस्ट पर गोलाबारी हुई। इस दौरान अफगानिस्तान की सेना ने दुरंड रेखा (पाक-अफगान सीमा) पार करते हुए कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया था।

अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता मौलवी मोहम्मद कासिम रियाज के अनुसार, दुरंड रेखा पर अफगानी सेना का ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद सीज किए गए हैं।

2. पाकिस्तान का जवाबी हमला

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले में कई अफगान चौकियों को तबाह कर दिया और इसमें कई सैनिक भी मारे गए।

3. पाकिस्तान ने क्या तर्क दिया?

पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी के अनुसार,

पाकिस्तानी सेना ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। अफगानिस्तान रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी कर रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

4. अफगानिस्तान ने दी चेतावनी

अफगानिस्तान सरकार में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायत खोवाराजम के अनुसार, पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया अभियान बीती रात खत्म हो गया। अगर पाकिस्तान फिर से सीमा का उल्लंघन करेगा, तो उसका जोरदार जवाब दिया जाएगा।

5. पाकिस्तान ने क्यों की काबुल पर एयर स्ट्राइक?

पाकिस्तान ने हमले की वजह बताते हुए कहा कि अफगानिस्तान ने पाक विरोधी विद्रोही समूह तहरीक-ए-तालीबान पाकिस्तान (TTP) को काबुल में शरण दे रखी है। पाकिस्तान ने अपने लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है और जरूरत पड़ी को भविष्य में आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।