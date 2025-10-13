पाकिस्तान में तीन दिनों की हिंसक झड़पों के बाद शांति कोशिशें तेज, टीएलपी और सरकार के बीच बातचीत शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पंजाब सरकार और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के बीच रविवार को बातचीत हुई। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायल विरोधी प्रदर्शन को लेकर टीएलपी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच हिंसक झड़पों के तीन दिन बाद यह बातचीत हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुक्रवार और शनिवार को बंद जैसे हालात थे।

इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायल विरोधी प्रदर्शन करने के आह्वान के बाद पुलिस ने टीएलपी के समर्थकों पर कार्रवाई की, जिससे हिंसा भड़क उठी। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि सरकार के प्रतिनिधि ने टीएलपी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। जल्द ही कोई नतीजा निकलने की संभावना है।