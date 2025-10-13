पाकिस्तान में तीन दिनों की हिंसक झड़पों के बाद शांति कोशिशें तेज, टीएलपी और सरकार के बीच बातचीत शुरू
पाकिस्तान में तीन दिनों की हिंसक झड़पों के बाद शांति स्थापित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। सरकार और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के बीच बातचीत शुरू हो गई है, जिसका उद्देश्य तनाव को कम करना और सामान्य स्थिति बहाल करना है। बातचीत का मुख्य उद्देश्य हिंसा को समाप्त करना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की पंजाब सरकार और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के बीच रविवार को बातचीत हुई। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायल विरोधी प्रदर्शन को लेकर टीएलपी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच हिंसक झड़पों के तीन दिन बाद यह बातचीत हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुक्रवार और शनिवार को बंद जैसे हालात थे।
इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायल विरोधी प्रदर्शन करने के आह्वान के बाद पुलिस ने टीएलपी के समर्थकों पर कार्रवाई की, जिससे हिंसा भड़क उठी। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि सरकार के प्रतिनिधि ने टीएलपी के साथ बातचीत शुरू कर दी है। जल्द ही कोई नतीजा निकलने की संभावना है।
शुरुआती प्रगति हुई है और प्रदर्शन वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक बातचीत सफल नहीं हो जाती, टीएलपी मुरीदके से आगे नहीं बढ़ेगी।
सरकार इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश कर रही है। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लाहौर-इस्लामाबाद राजमार्ग खोल दिया है और यह इस बात का संकेत है कि टीएलपी के साथ बातचीत जल्द ही सफल होगी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
