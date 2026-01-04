Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जयशंकर के 'खराब पड़ोसी' बयान पर पाकिस्तान को आपत्ति, सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के अपने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    विदेश मंत्री एस जयशंकर। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया है कि भारत क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने के अपने चिंताजनक रिकार्ड से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।

    पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने भारतीय विदेश मंत्री के बयान को गैर-जिम्मेदाराना करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक बार फिर एक पड़ोसी देश के रूप में अपने परेशान करने वाले आचरण से ध्यान हटाने का प्रयास कर रहा है।

    गौरतलब है कि जयशंकर ने शुक्रवार को कहा था कि भारत को खराब पड़ोसियों के मामले में अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूरा अधिकार है और यदि कोई पड़ोसी देश भारत में आतंकवाद फैलाता है, तो वह पानी साझा करने की मांग नहीं कर सकता।

    अंद्राबी ने सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए कहा कि यह 1960 में हुआ एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है और इसका एकतरफा उल्लंघन क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अपने वैध अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)