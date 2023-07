Pakistan में मानसूनी बारिश का कहर जारी, चित्राल में बाढ़ के चलते कई घर बहे; सैकड़ों लोगों को नुकसान का अनुमान

Pakistan Flood खैबर पख्तूनख्वा के चित्राल जिले में तो बाढ़ के दूसरे दिन के बाद निचले इलाकों के सैकड़ों निवासियों को अपना सामान छोड़कर शनिवार को आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। चित्राल में नदी के उफनते पानी ने कम से कम आठ घरों और चार वाणिज्यिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। बाढ़ के चलते चार मोटरसाइकिल और कई जानवर बह गए।

Pakistan Flood पाकिस्तान के चित्राल में बाढ़।

