'पाकिस्तान अब आसिम लॉ से चल रहा', सस्पेंस के बीच इमरान खान का पोस्ट हुआ वायरल; मुनीर का जिक्र क्यों?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस महीने की शुरुआत में एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर बेहद गंभीर आरोप लगाथेए। उन्होंने कहा था कि देश में संविधान और कानून की जगह अब 'आसिमलॉ' चल रहा है।

इमरान खान का दावा है कि आसिम मुनीर सबसे तानाशाही और क्रूर शासक हैं और उनके दौर में दमन की स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर इमरान खान की जेल में मौत की बिना आधार वाली अफवाहें भी फैल रही हैं।

उनकी बहनों ने आरोप लगाया है कि जब वे अपने भाई से मिलने गईं तो उनके साथ धक्का-मुक्की की गई और उन्हें तीन हफ्तों से इमरान को देखने नहीं दिया गया। इमरान खान ने अपनी पोस्ट में कहा था कि आसिम मुनीर की सत्ता में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी कोई दया नहीं है और वे सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

महिलाओं पर अत्याचार के आरोप अपनी पोस्ट में इमरान खान ने कई घटनाओं का जिक्र किया था जिसमें 9 मई 2023, 26 नवंबर 2024, आजाद कश्मीर और मुरिदके की घटनाएं शामिल थीं, जिन्हें उन्होंने 'निर्दय शक्ति के दुरुपयोग' का उदाहरण बताया था।

उन्होंने कहा था कि वरिष्ठ नेता डॉ. यासमीन राशिद जो कैंसर से लड़ चुकी हैं, सिर्फ PTI न छोड़ने के कारण जेल में हैं। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी दबाव बनाने के लिए अकेले कमरे में रखा गया है। इमरान ने कहा, "हम गुलामी से बेहतर मौत को चुनेंगे। हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे हालात किसी राजनीतिक परिवार पर नहीं आए।"

इमरान का साफ संदेश इमरान खान ने कहा कि अब PTI सरकार या सेना से कोई बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि हर बातचीत के बाद अत्याचार और बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस समय सारा अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति, आसिम मुनीर के हाथ में है। अब बातचीत से जुड़े फैसले उनके सहयोगी दल तहरीक तहफ्फुज-ए-आइन पाकिस्तान और उसके नेताओंमहमूद खां अचकजई और आलमा राजा नासिर अब्बासलेंगे।

इमरान खान ने PTI नेताओं, सांसदों और वकीलों से अपील की कि वे हाई कोर्ट जाएं और सुनवाई की तारीख तय होने तक अदालत न छोड़ें। उनका कहना है कि उनके और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के मामलों की सुनवाई जानबूझकर टाली जा रही है ताकि वे जेल में ही रहें। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि इन मामलों में कुछ भी नहीं है, इसलिए सुनवाई रोकी जा रही है। उन्होंने वरिष्ठ वकील सलमान अकबर राजा पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि वही सभी कानूनी निर्देश देखेंगे।

' आखिरी दम तक लड़ूंगा ' इमरान खान ने कहा कि वह किसी भी स्थिति में झुकेंगे नहीं। उन्होंने राष्ट्र से कहा कि जो देश आजादी या मौत के सिद्धांत पर चलते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता और ऐसे ही देश सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं।

पहले भी, मई 2024 में लिखे एक लेख में इमरान खान ने आरोप लगाया था कि सेना उन्हें और PTI को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें या उनकी पत्नी को कुछ हुआ तो इसके लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे।