'पिता के जिंदा होने का सबूत को दे दो', इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच बेटे की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की अफवाहों ने लोगों को हैरान कर दिया। उधर, इमरान खान की बहनों ने दावा किया है कि उन्हें अपने भाई से करीब 23 दिनों से मिलने नहीं दिया गया है। इस बीच जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इमरान खान की मौत की खबरें झूठी हैं।

दरअसल, पूर्व पीएम इमरान खान पंजाब प्रांत के अदियाला में बंद हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। इस बीच उनके बेटे कासिम खान ने अब उनके जिंदा होने का सबूत और पिता की रिहाई की मांग की है। बता दें कि अफगानी बेस्ड एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है।

बेटे ने मांगा इमरान खान के जिंदा होने का सबूत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कासिम खान ने कहा कि उनके पिता को गिरफ्तार हुए करीब 845 दिन से अधिक हो गए। कासिम खान ने दावा किया कि उनके पिता को पिछले डेढ़ महीने से परिवार से बिना किसी कॉन्टैक्ट के डेथ सेल में रखा गया है।

कासिम खान ने लिखा कि पिछले छह हफ्तों से उन्हें पूरी तरह से अकेलेपन के माहौल में डेथ सेल में अकेले रखा गया है। कोर्ट के साफ ऑर्डर के बावजूद, उनकी बहनों को हर मीटिंग से रोक दिया गया है। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, और उनकी खैरियत की कोई खबर नहीं। मैं और मेरा भाई किसी भी तरह से अपने पिता से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए हैं।

मेरे पिता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कासिम ने अपने पोस्ट में लिखा कि यह साफ किया जाए कि क्या पाकिस्तानी सरकार और उनके मालिक मेरे पिता की सुरक्षा और इस अमानवीय अकेलेपन के हर नतीजे के लिए पूरी कानूनी, नैतिक और इंटरनेशनल जिम्मेदारी लेंगे।