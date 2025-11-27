जेल में इमरान खान... बहन डॉक्टर-पिता सिविल इंजीनियर... पूरे परिवार में कौन-कौन?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर टेंशन तब बढ़ गई जब उनकी तीन बहनों ने आरोप लगाया कि रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जब वे उनसे मिलना चाहती थीं।
उनकी बहनों नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ उजमा खान ने दावा किया है कि इमरान खान तीन हफ्ते से ज्यादा समय से अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं।
पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट जियो के मुताबिक, अधिकारियों ने अब कहा है कि इमरान खान पूरी तरह से ठीक हैं और उन्हें पूरा मेडिकल अटेंशन मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मांग की है कि सरकार तुरंत परिवार से मिलने की इजाजत दे।
इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे
इमरान खान की हेल्थ के बारे में सोशल मीडिया पर बिना वेरिफिकेशन वाले दावों की बाढ़ आ गई थी, जिसमें यह अफवाह भी शामिल थी कि उन्हें जेल में मार दिया गया था। इस विवाद ने अब उनके सबसे करीबी लोगों पर एक बार फिर दुनिया भर की नजर है।
इमरान खान का फैमिली ट्री
इमरान खान अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 19वें प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका जन्म 5 अक्टूबर, 1952 को लाहौर में हुआ था।
इमरान खान के माता-पिता
इमरान खान के पिता, इकरामुल्लाह खान नियाजी, मियांवाली के एक सिविल इंजीनियर, उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में भूमिका निभाई और नियाजी पश्तून खानदान से थे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वहीं, उनकी मां शौकत खानम, बुर्की कबीले की एक गृहणी थीं।
इमरान खान के भाई-बहन
रुबीना खानम- रुबीना ने कई सालों तक यूनाइटेड नेशंस के साथ डेवलपमेंट और ह्यूमनिटेरियन रोल में काम किया। वह एक प्राइवेट, साधारण जिंदगी जीने के लिए जानी जाती हैं।
अलीमा खानम- अलीमा एक बिजनेस वुमन और समाजसेवी हैं। उन्होंने कई चैरिटी और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है। वह PTI के वेलफेयर इनिशिएटिव्स को मैनेज करने में भी शामिल रही हैं।
उजमा खानम- उजमा एक सर्जन हैं जो पॉलिटिक्स से दूर चुपचाप मेडिसिन की प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने परिवार के चैरिटी काम से जुड़े मेडिकल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया है।
रानी खानम- रानी बड़े परिवार में सोशल और वेलफेयर कामों को कोऑर्डिनेट करने में मदद करती हैं। वह आम तौर पर पब्लिक अटेंशन से दूर रहती हैं।
इमरान खान की 3 पत्नियां
जेमिमा गोल्डस्मिथ- जेमिमा गोल्डस्मिथ एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने 1995 में इमरान खान से शादी की और अपनी शादी के दौरान पाकिस्तानी कल्चर को अपनाया। 2004 में आपसी सहमति से तलाक के बाद भी वह पब्लिकली उनका सपोर्ट करती रही हैं।
रेहम खान- रेहम खान एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उन्होंने 2015 में इमरान खान से शादी की। उनकी शादी कुछ ही महीनों में खत्म हो गई, जिसके बाद बहुत पब्लिक में झगड़े हुए।
बुशरा बीबी- बुशरा बीबी पाकपट्टन की एक स्पिरिचुअल गाइड हैं। उन्होंने 2018 में इमरान खान से शादी की।
इमरान खान के बच्चे
इमरान खान के अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ से दो बच्चे हैं।
सुलेमान ईसा खान - 1996 में जन्मे सुलेमान विदेश में रहते हैं और बहुत प्राइवेट लाइफ जीते हैं। उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी होने और अपने माता-पिता दोनों के करीब होने के लिए जाना जाता है।
कासिम खान - 1999 में जन्मे कासिम भी ज्यादातर UK में रहते हैं। वह अक्सर पाकिस्तान जाते रहते हैं और अपने पिता के करीब रहते हैं।
इमरान खान के पिता का परिवार
नियाजी कबीला (शेरमनखेल कबीला) - मियांवाली से पश्तून वंश।
दादा: मुहम्मद अजीम खान नियाजी - डॉक्टर; अजीम मंजिल।
चाचा: अमानुल्लाह (वकील/पॉलिटिशियन), जफरुल्लाह (बिजनेसमैन), फैज़ुल्लाह।
चचेरे भाई: इनामुल्लाह, हफीज उल्लाह, सईदुल्लाह, अहमद खान नियाजी, मेजर जनरल सनाउल्लाह।
इमरान खान की मां का परिवार
बुर्की कबीला - पश्तून कबीला जो खेल और सिविल सर्विस के लिए जाना जाता है।
दादा: अहमद हसन खान - सिविल सर्वेंट, खिलाड़ी।
दादी: आमिर बानो - 100 साल तक जीवित रहीं; परिवार की अहम हस्ती।
चाचा: अहमद रजा - फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर, PCB सिलेक्टर।
चाची: इकबाल बानो (डॉ. वाजिद अली बुर्की से शादी), मुबारक (क्रिकेटर जहांगीर खान से शादी)।
