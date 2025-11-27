जेल में इमरान खान... बहन डॉक्टर-पिता सिविल इंजीनियर... पूरे परिवार में कौन-कौन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर टेंशन तब बढ़ गई जब उनकी तीन बहनों ने आरोप लगाया कि रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जब वे उनसे मिलना चाहती थीं।

उनकी बहनों नोरीन नियाजी, अलीमा खान और डॉ उजमा खान ने दावा किया है कि इमरान खान तीन हफ्ते से ज्यादा समय से अपनों से नहीं मिल पा रहे हैं। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट जियो के मुताबिक, अधिकारियों ने अब कहा है कि इमरान खान पूरी तरह से ठीक हैं और उन्हें पूरा मेडिकल अटेंशन मिल रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मांग की है कि सरकार तुरंत परिवार से मिलने की इजाजत दे।

इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे इमरान खान की हेल्थ के बारे में सोशल मीडिया पर बिना वेरिफिकेशन वाले दावों की बाढ़ आ गई थी, जिसमें यह अफवाह भी शामिल थी कि उन्हें जेल में मार दिया गया था। इस विवाद ने अब उनके सबसे करीबी लोगों पर एक बार फिर दुनिया भर की नजर है।

इमरान खान का फैमिली ट्री इमरान खान अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के 19वें प्राइम मिनिस्टर रहे। उनका जन्म 5 अक्टूबर, 1952 को लाहौर में हुआ था। इमरान खान के माता-पिता इमरान खान के पिता, इकरामुल्लाह खान नियाजी, मियांवाली के एक सिविल इंजीनियर, उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में भूमिका निभाई और नियाजी पश्तून खानदान से थे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वहीं, उनकी मां शौकत खानम, बुर्की कबीले की एक गृहणी थीं।

इमरान खान के भाई-बहन रुबीना खानम- रुबीना ने कई सालों तक यूनाइटेड नेशंस के साथ डेवलपमेंट और ह्यूमनिटेरियन रोल में काम किया। वह एक प्राइवेट, साधारण जिंदगी जीने के लिए जानी जाती हैं। अलीमा खानम- अलीमा एक बिजनेस वुमन और समाजसेवी हैं। उन्होंने कई चैरिटी और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है। वह PTI के वेलफेयर इनिशिएटिव्स को मैनेज करने में भी शामिल रही हैं। उजमा खानम- उजमा एक सर्जन हैं जो पॉलिटिक्स से दूर चुपचाप मेडिसिन की प्रैक्टिस करती हैं। उन्होंने परिवार के चैरिटी काम से जुड़े मेडिकल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया है। रानी खानम- रानी बड़े परिवार में सोशल और वेलफेयर कामों को कोऑर्डिनेट करने में मदद करती हैं। वह आम तौर पर पब्लिक अटेंशन से दूर रहती हैं। इमरान खान की 3 पत्नियां जेमिमा गोल्डस्मिथ- जेमिमा गोल्डस्मिथ एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने 1995 में इमरान खान से शादी की और अपनी शादी के दौरान पाकिस्तानी कल्चर को अपनाया। 2004 में आपसी सहमति से तलाक के बाद भी वह पब्लिकली उनका सपोर्ट करती रही हैं।