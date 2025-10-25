Language
    5 साल बैन के बाद पाकिस्तान ने UK के लिए फिर शुरू की उड़ानें, इसलिए लगा था प्रतिबंध

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने यूके के लिए उड़ानें 5 साल बाद फिर शुरू की हैं। फर्जी पायलट लाइसेंस के कारण उड़ानें बंद थीं। पहली फ्लाइट इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना हुई। 2020 में कराची में हुए हादसे और नकली लाइसेंस के खुलासे के बाद प्रतिबंध लगा था। यूके ने जुलाई में पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से हटाया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे।

    Hero Image

    ब्रिटेन के लिए पाकिस्तान ने फिर शुरू की उड़ानें। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने शनिवार को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। इसकी उड़ाने फर्जी पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बाद पांच साल के लिए बैन कर दी गई थीं।

    पीआईए ने एक बयान में कहा, "जुलाई 2020 के बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली फ्लाइट 284 यात्रियों के साथ रवाना हुई।" इस फ्लाइट में रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ भी मौजूद थे।

    कब और क्यों लगा था प्रतिबंध?

    यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) और यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 2020 में कराची में हुए एक दुखद हवाई हादसे के बाद पीआईए की उड़ानों पर रोक लगा दी थी, जिसमें लगभग 100 यात्रियों की मौत हो गई थी और उसके बाद तत्कालीन उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने खुलासा किया था कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी पायलटों के पास नकली लाइसेंस थे।

    EASA ने पिछले साल नवंबर में बैन हटा दिया था, जबकि यूके ने इस साल जुलाई में पाकिस्तान को अपनी एयर सेफ्टी लिस्ट से हटा दिया, जिससे पाकिस्तानी एयरलाइंस को ब्रिटेन में फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए अप्लाई करने की इजाजत मिल गई।

    बैन हटने पर मनाया जश्न

    फ्लाइट के रवाना होने से पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सादा समारोह हुआ, जिसमें रक्षा मंत्रालय, डिप्लोमैटिक मिशन और एविएशन सेक्टर के सीनियर अधिकारी शामिल हुए।

    इस मौके पर रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने से पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि यह सेवा ब्रिटेन में रहने वाले 1.6 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानियों को बेहतर और ज्यादा आरामदायक यात्रा के विकल्प देगी।

    ख्वाजा आसिफ ने पीआईए अधिकारियों को एयरलाइन के फ्लाइट शेड्यूल और इन-फ्लाइट सुविधाओं को बेहतर बनाने और रूट और फ्रीक्वेंसी की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। यात्रियों को विदा करने के लिए समारोह में पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट भी मौजूद थीं।

    पीआईए ने क्या कहा?

    पीआईए ने कहा कि वह शुरू में इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के बीच मंगलवार और शनिवार को हफ्ते में दो फ्लाइट चलाएगी और धीरे-धीरे लंदन और बर्मिंघम तक ऑपरेशन बढ़ाने का प्लान है।

