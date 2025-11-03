'यह भारत की चाल है...', अफगानिस्तान से तनाव के बीच पाक रक्षा मंत्री ने फिर अलापा पुराना राग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर चल रहा तनाव किसी से छिपा नहीं है। मगर, हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान अपने करतूतों का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नई दिल्ली पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रही है।

ख्वाजा आसिफ के अनुसार, भारत, पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर उलझाकर रखना चाहता है। दुरंद लाइन (पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा) पर चल रहा तनाव इसी का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ ने भारत पर साधा निशाना जियो न्यूज से बातचीत के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, "अगर सबूतों की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास सबूत हैं कि पाकिस्तान में अस्थिरता फैलाने में भारत का हाथ है। भारत पूर्वी और पश्चिमी, दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान को व्यस्त रखना चाहता है।"

हालांकि, ख्वाजा आसिफ अपने बयानों को सच साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं पेश नहीं कर सके। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीजफायर करवाने के लिए कतर और तुर्किए की मध्यस्थता का समर्थन किया है।