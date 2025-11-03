Language
    अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही: 7 की मौत, 150 घायल; कई इलाकों में भीषण नुकसान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:49 AM (IST)

    Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक घायल हो गए। भूकंप का केंद्र मजार-ए-शरीफ के पास जमीन से 28 किलोमीटर नीचे था, जहाँ कई इमारतें और प्रसिद्ध नीली मस्जिद का एक हिस्सा भी ढह गया। यह अगस्त के बाद अफगानिस्तान में आई दूसरी बड़ी भूकंपीय तबाही है।

    अफगानिस्तान में भूकंप के कई घर धराशायी हुए। फोटो- रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में भूकंप (Afghanistan Earthquake) के तेज झटके महसूस हुए हैं। इस दौरान की इमारतें धराशायी हो गईं, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। वहीं, 150 से अधिक लोग घायल हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई है।

    अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ शहर में आए भूकंप का केंद्र जमीन से 28 किलोमीटर नीचे था। इस इलाके में लगभग 5 लाख 23 हजार से अधिक लोग रहते हैं, जिन्हें इस तबाही का सामना करना पड़ा है।

    मजार-ए-शरीफ भी गिरी

    भूकंप के झटकों का असर मजार-ए-शरीफ पर भी देखने को मिला है, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। यह मस्जिद यहां के पवित्र स्थलों में से एक है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भूकंप में धराशायी हो गया है।

    मजार-ए-शरीफ के पास मौजूद स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता समीम जॉयंदा के अनुसार, भूकंप में 150 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई है।

     

    पहले भी भूकंप ने मचाई है तबाही

    अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि भूकंप से हुई तबाही की पूरी जानकारी अभी आंकी नहीं जा सकती है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले अगस्त महीने में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी।

