अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही: 7 की मौत, 150 घायल; कई इलाकों में भीषण नुकसान
Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक घायल हो गए। भूकंप का केंद्र मजार-ए-शरीफ के पास जमीन से 28 किलोमीटर नीचे था, जहाँ कई इमारतें और प्रसिद्ध नीली मस्जिद का एक हिस्सा भी ढह गया। यह अगस्त के बाद अफगानिस्तान में आई दूसरी बड़ी भूकंपीय तबाही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में भूकंप (Afghanistan Earthquake) के तेज झटके महसूस हुए हैं। इस दौरान की इमारतें धराशायी हो गईं, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। वहीं, 150 से अधिक लोग घायल हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई है।
अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ शहर में आए भूकंप का केंद्र जमीन से 28 किलोमीटर नीचे था। इस इलाके में लगभग 5 लाख 23 हजार से अधिक लोग रहते हैं, जिन्हें इस तबाही का सामना करना पड़ा है।
मजार-ए-शरीफ भी गिरी
भूकंप के झटकों का असर मजार-ए-शरीफ पर भी देखने को मिला है, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। यह मस्जिद यहां के पवित्र स्थलों में से एक है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भूकंप में धराशायी हो गया है।
मजार-ए-शरीफ के पास मौजूद स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता समीम जॉयंदा के अनुसार, भूकंप में 150 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई है।
CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025
पहले भी भूकंप ने मचाई है तबाही
अफगानिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी का कहना है कि भूकंप से हुई तबाही की पूरी जानकारी अभी आंकी नहीं जा सकती है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले अगस्त महीने में भी भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी।
