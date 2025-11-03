अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही: 7 की मौत, 150 घायल; कई इलाकों में भीषण नुकसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में भूकंप (Afghanistan Earthquake) के तेज झटके महसूस हुए हैं। इस दौरान की इमारतें धराशायी हो गईं, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। वहीं, 150 से अधिक लोग घायल हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 आंकी गई है।

अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ शहर में आए भूकंप का केंद्र जमीन से 28 किलोमीटर नीचे था। इस इलाके में लगभग 5 लाख 23 हजार से अधिक लोग रहते हैं, जिन्हें इस तबाही का सामना करना पड़ा है। मजार-ए-शरीफ भी गिरी भूकंप के झटकों का असर मजार-ए-शरीफ पर भी देखने को मिला है, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है। यह मस्जिद यहां के पवित्र स्थलों में से एक है, जिसका एक बड़ा हिस्सा भूकंप में धराशायी हो गया है।