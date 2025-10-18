पाकिस्तान में हिंसक झड़पों के बाद टीएलपी पर एक्शन, 5500 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायल विरोधी प्रदर्शन को लेकर अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च करने के दौरान पुलिस से हुई हिंसक झड़पों के बाद तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (को गिरफ्तार किया गया है। टीएलपी के समर्थकों ने पिछले शुक्रवार को एक विरोटीएलपी) के 5,500 से अधिक सदस्यों ध मार्च शुरू किया था, जिसका उद्देश्य फलस्तीन के लोगों के समर्थन में इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने धरना देना था। इसके बाद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए इस्लामाबाद जाने वाली प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया और उनके संचार को बाधित करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया।

हिंसक झड़प में मारे गए 16 पुलिसकर्मी पुलिस ने बताया कि इस सोमवार को लाहौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर मुरीदके में पुलिस और टीएलपी समर्थकों के बीच हुई झड़पों में पुलिसकर्मियों समेत 16 लोग मारे गए और 1,600 से अधिक घायल हुए। हालांकि, टीएलपी ने दावा किया कि फलस्तीनियों के साथ एकजुटता व्यक्त कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित तौर पर की गई गोलीबारी में उसके दर्जनों समर्थक मारे गए और हजारों घायल हुए।