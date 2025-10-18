'शांति चुनो या अराजकता', अफगानिस्तान से जारी तनाव के बीच क्यों भड़के आसिम मुनीर?
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने काबुल से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने तालिबान से सीमा पार हमलों को रोकने का आग्रह किया है। मुनीर ने चेतावनी दी कि आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा। हाल ही में, पाकिस्तान के हमले में कई नागरिकों की मौत के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शनिवार को काबुल से पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को कहा। साथ ही शांति और अराजकता में से किसी एक को चुनने के कहा।
मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद में स्थित पाकिस्तान सैन्य अकादनी काकुल में सेना के कैडेटों के स्नातक समारोह में संबोधित करते हुए अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि शांति और अराजकता में एक को चुनें।
अफगानिस्तान से एक्टिव आतंकवादियों को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मुनीर ने कहा कि तालिबन शासन को उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए।
छद्म आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे- मुनीर
मुनीर ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने वाले सभी छद्म आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने जैसा जवाब दिया जाएगा।
बीत कई दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, जब तालिबान बलों ने काबुल पर कथित हमले के लिए पाकिस्तान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने इसके लिए काबुल को जिम्मेदार ठहराया है।
पाकिस्तान ने फिर किए अफगानिस्तान पर हमले
कतर और सऊदी अरब के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच 48 घंटे का सीजफायर हुआ था, जिसे दोहा में जल्द ही शुरू होने वाली वार्ता के समापन तक बढ़ा दिया गया। हालांकि, शुक्रवार को अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों सहित 10 नागरिकों की मौत के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई।
अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं
इस्लामाबाद लगातार तालिबान सरकार से आतंकवादी समूहों को सीमा पार हमलों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने से रोकने का आग्रह करता रहा है। हालांकि, काबुल इन आरोपों से इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है।
