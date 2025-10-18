Language
    'दोबारा जंग हुई तो...', भारतीय सेना के डर से घबराए मुनीर; परमाणु हमले की दी गीदड़भभकी

    By Abhishek Pratap Singh Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि वह किसी भी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने परमाणु हथियारों के माहौल में युद्ध को नकार दिया। मुनीर ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सुलझाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान शांतिप्रिय देश है और उसके कई देशों के साथ अच्छे संबंध हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार भारत के खिलाफ बेतुका बयान दिया है। मुनीर ने शनिवार को गीदड़भभकी देते हुए कहा कि भारत के छोटे से उकसावे पर भी 'माकूल जवाब' दूंगा। उन्होंने कहा कि 'न्यूक्लियराइज्ड माहौल' में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है।

    मुनीर खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद में प्रीमियर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी (PMA) काकुल में पासिंग आउट आर्मी कैडेट्स के ग्रेजुएशन सेरेमनी को ये बयान दिया है। उन्होंने कहा, "मैं भारत की मिलिट्री लीडरशिप को सलाह देता हूं और पक्के तौर पर सावधान करता हूं कि न्यूक्लियराइज्ड माहौल में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है।"

    मुनीर ने कहा, "हम कभी डरेंगे नहीं, बयानबाजी से मजबूर नहीं होंगे और बिना किसी झिझक के छोटे से उकसावे का भी मजबूती से जवाब देंगे।"

    भारत पाकिस्तान संघर्ष का किया जिक्र

    भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष का जिक्र करते हुए मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज ने सभी खतरों को कथित तौर पर न्यूट्रलाइज करके जबरदस्त प्रोफेशनलिज्म और दूर तक पहुंचने वाली काबिलियत दिखाई है और 'संख्या में ज़्यादा मजबूत दुश्मन' के खिलाफ 'जीत' हासिल की है।

    भारत पर लगाए बेबुनियाद आरोप

    मुनीर ने भारत पर पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर आतंकवादी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और चेतावनी दी कि अफगान जमीन का इस्तेमाल करने वाले सभी प्रॉक्सी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की तरफ इशारा करते हुए धूल में मिला दिए जाएंगे।

    पाक आर्मी चीफ ने भारत से इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से मुख्य मुद्दों को सुलझाने की भी अपील की। ये कश्मीर विवाद का साफ इशारा था। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को नैतिक और डिप्लोमैटिक सपोर्ट देने के पाकिस्तान के वादे को दोहराया है।

    पाकिस्तान को शांति पसंद देश बताते हुए मुनीर ने कहा कि US और चीन समेत बड़ी ताकतों के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं सेरेमनी में, मलेशिया, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका, बांग्लादेश, यमन, माली, मालदीव और नाइजीरिया समेत कई दोस्त देशों के कैडेट्स भी ग्रेजुएट हुए।

