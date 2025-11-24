पाकिस्तान में खिलौना समझकर बच्चों ने उठाया रॉकेट, जोरदार धमाके के बाद 3 की मौत
पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कश्मोर जिले में एक दर्दनाक हादसे में 8 से 12 साल के तीन बच्चों की मौत हो गई। बच्चे खेतों के पास पड़े एक रॉकेट प्रोपेलेंट से खेल रहे थे, जो अचानक फट गया। पुलिस के अनुसार, प्रोपेलेंट रंगीन होने के कारण बच्चों को आकर्षक लगा। जांच जारी है और पुलिस को संदेह है कि यह डाकुओं द्वारा छोड़ा गया हो सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कश्मोर जिले में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां 8 से 12 साल की उम्र के तीन बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे एक रॉकेट प्रोपेलेंट से खेल रहे थे जो अचानक फट गया।
हादसा कंधकोट कस्बे के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, बच्चों को यह प्रोपेलेंट खेतों के पास पड़ा मिला था। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) सैयद असगर अली शाह ने बताया कि यह प्रोपेलेंट रंगीन था और बच्चों को खेलने के लिए आकर्षक लगा। जैसे ही वे इसे छूने और घुमाने लगे उसमें धमाका हो गया।
एक ही कबीले के थे तीनों बच्चे
तीनों बच्चे एक ही कबीले से थे और रोज की तरह खेतों की तरफ खेलने गए थे। DSP शाह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सॉलिड प्रोपेलेंट लग रहा है, जिसमें लंबे समय तक ईंधन या विस्फोटक सामग्री जमा रह सकती है।
धमाके के बाद मौके से मिले टुकड़ों की जांच बम निरोधक दस्ते द्वारा की जा रही है। पुलिस का यह भी मानना है कि यह प्रोपेलेंट शायद उन डकैतों का छोड़ा हुआ हो सकता है, जो कश्मोर जिले के नदी किनारे वाले इलाकों में सक्रिय रहते हैं।
