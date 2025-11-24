Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'विनाश की ओर खींच रहीं ताकतें', ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच गहरी होती जा रही खाई

    By Abhishek Pratap Singh Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 07:59 PM (IST)

    ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ रहा है। चीन ने ताइवान के पास योनागुनी द्वीप पर मिसाइलें तैनात करने की जापान की योजना की आलोचना की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। जापानी रक्षा मंत्री ने कहा कि यह तैनाती जापान पर हमले की आशंका को कम करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जापान और चीन के बीच बड़ी रार।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच खाई गहरी होती जा रही है। बीजिंग ने सोमवार को ताइवान के करीब योनागुनी द्वीप पर मिसाइलें तैनात करने की टोक्यो की योजना को बेहद खतरनाक करार दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ताइवान क्षेत्र के करीब द्वीपों पर जापान द्वारा आक्रामक हथियारों की तैनाती क्षेत्रीय तनाव पैदा करने और सैन्य टकराव को भड़काने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है।

    'जापानी पीएम की टिप्पणियां खतरनाक'

    उन्होंने कहा कि हाल में जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा ताइवान पर की गई टिप्पणियों के साथ इसे कदम को देखा जाए तो यह बेहद खतरनाक है। माओ ने कहा, जापानी दक्षिणपंथी ताकतें सैन्यवाद के रास्ते पर बढ़ रही हैं और जापान और पूरे क्षेत्र को विनाश की ओर खींच रही हैं।

    जापानी रक्षा मंत्री ने क्या कहा?

    ताइवान के करीब योनागुनी के जापानी द्वीप पर एक सैन्य अड्डे का दौरा करने के बाद जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कहा था कि यह तैनाती हमारे देश पर सशस्त्र हमले की आशंका को कम करने में मदद कर सकती है। यह विचार सही नहीं है कि इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ेगा। योनागुनी द्वीप ताइवान से 110 किलोमीटर दूर है।

    जापान ने टाइप-03 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस एक इकाई तैनात करने की योजना बनाई है, जो विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है।

    यह भी पढ़ें: 'ये तो फेक न्यूज है जी...', ऑपरेशन सिंदूर पर पाक हुआ बेनकाब, राफेल पर फ्रांस नेवी अधिकारी ने खोल दी पोल