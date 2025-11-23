'ये तो फेक न्यूज है जी...', ऑपरेशन सिंदूर पर पाक हुआ बेनकाब, राफेल पर फ्रांस नेवी अधिकारी ने खोल दी पोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले तो पाकिस्तान ने भारत से बुरी तरह मार खाई और अब दुनिया भर से लताड़ भी पड़ रही है। रविवार को फ्रांस की नेवी ने पाकिस्तानी मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने गलत जानकारी और गलत तथ्य छापे। फ्रेंच नेवी ने यह बात उस आउटलेट के दावे पर कही, जिसमें कहा गया कि एक फ्रेंच अफसर ने इस साल मई में बॉर्डर पर टकराव के दौरान पाकिस्तानी एयर कुशलता और भारतीय राफेल जेट को मार गिराने की पुष्टि की।

अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी एक बयान में, ‘मरीन नेशनेल’ ने कहा कि आर्टिकल में मनगढ़ंत टिप्पणियां थीं और इसमें शामिल अफसर की पहचान भी गलत बताई गई थी। पोस्ट में कहा गया, “फेक न्यूज: ये बयान कैप्टन लॉने के नाम से थे, जिन्होंने किसी भी तरह के पब्लिकेशन के लिए कभी अपनी मंजूरी नहीं दी। आर्टिकल में बहुत ज्यादा गलत जानकारी और गलत तथ्य है।”

क्या है मामला? पाकिस्तान के जियो टीवी की 21 नवंबर की रिपोर्ट में “जैक्स लॉने” के हवाले से कहा गया था कि उन्होंने 6-7 मई को 140 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के बीच हुई हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी एयर फोर्स की तारीफ की थी और दावा किया था कि भारतीय रफाल चीन की मदद से गिराए गए थे।

फ्रांस ने की नेवी ने क्या कहा? फ्रेंच नेवी ने कहा कि अफसर का असली नाम कैप्टन इवान लॉने है और उनके नाम से किए गए कोई भी कमेंट असली नहीं थे। उनकी असली भूमिका को साफ करते हुए, नेवी ने कहा, “पहला नाम इवान है, जैक्विस नहीं। आर्टिकल में जो बताया गया है, उसके उलट, उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ ऑर्गेनिक नेवल एयर स्टेशन को कमांड करने तक ही सीमित हैं, जहां फ्रेंच राफेल मरीन एयरक्राफ्ट तैनात हैं।”

बयान के मुताबिक, इंडो-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कैप्टन लॉने का प्रेजेंटेशन पूरी तरह से टेक्निकल था। इसमें कहा गया, “कैप्टन इवान लॉने ने अपने नेवल एयर बेस के एसेट्स, राफेल फाइटर जेट के मिशन और फ्रेंच कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कॉन्सेप्ट के बारे में बताया।”

इवेंट में सवालों के जवाब में, लॉने ने “ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया” और “चीनी सिस्टम द्वारा भारतीय राफेल के पॉसिबल जैमिंग पर कमेंट करने से मना कर दिया।” नेवी ने आगे कहा कि “उन्होंने कभी चीनी J10 का जिक्र नहीं किया।”

अमेरिकी रिपोर्ट में खुली चीन की पोल ये सफाई सीधे तौर पर पाकिस्तानी आउटलेट के पब्लिश किए गए एक और दावे के उलट थी, जिसमें कहा गया था कि लॉनाय ने कथित राफेल परफॉर्मेंस की दिक्कतों को ऑपरेशनल कमियों से जोड़ा और जेट की तुलना चीनी J-10C से की। नेवी ने दोहराया कि ऐसे जिक्र कभी नहीं किए गए।