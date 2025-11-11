Language
    पाकिस्तान: इस्लामाबाद कोर्ट के पास आत्मघाती हमला, 12 लोगों की मौत और कई घायल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    Pakistan Blast: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के सामने एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। यह धमाका कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में हुआ, जिसमें ज्यादातर वकील और याचिकाकर्ता घायल हुए। घटना के बाद कोर्ट खाली करवाकर बचाव कार्य शुरू किया गया और अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।    

    Hero Image

    पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्लास्ट। फोटो- X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भयानक धमाका देखने को मिला है। इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हैं।। यह धमाका इस्लामाबाद में अदालत के ठीक सामने हुआ। वहीं, धमाके की वजह अभी तक सामने नहीं आई है।

    जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह एक आत्मघाती हमला था। इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर खड़ी कार में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 21 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है।

    Islamabad Blast (1)

    कोर्ट खाली करवाई गई

    घायलों में ज्यादातर वकील और याचिकाकर्ता शामिल हैं। धमाके के बाद पूरी कोर्ट में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने कोर्ट परिसर को फौरन खाली करवाया। कोर्ट में मौजूद लोगों को पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। वहीं, अदालत की सारी कार्यवाहियां भी रोक दी गईं।

    कई बड़े अधिकारियों ने किया दौरा

    धमाके की सूचना मिलते ही इस्लामाबाद के डीआईजी, चीफ कमिश्नर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। बचाव टीमों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पुलिस इस हमले की जांच कर रही है।

