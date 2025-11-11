पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED ब्लास्ट, 16 जवान घायल
Pakistan IED Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षाबलों के काफिले पर एक आत्मघाती IED हमला हुआ, जिसमें 16 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला डेरा इस्माइल खान जिले के पास हुआ और तहरीक-ए-पाकिस्तान (TTP) ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान से सटे इन इलाकों में आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षाबलों के काफिले पर हमला हो गया है। इस भीषण विस्फोट (Pakistan IED Blast) से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह एक IED ब्लास्ट था, जिसमें 16 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर पुलिस के जवान सोमवार की देर रात को लोनी पोस्ट से लौट रहे थे। तभी डेरा इस्माइल खान जिले के पास यह धमाका हुआ। यह एक आत्मघाती हमला था।
कैसे हुआ IED ब्लास्ट?
अफगानिस्तान से सटे वजीरिस्तान जिले में कैडेट कॉलेज के मुख्य द्वार के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटक के साथ आत्मघाती हमला कर दिया। इस हमले में 6 आम लोग भी घायल हैं। पाकिस्तान पुलिस के अनुसार, तहरीक-ए-पाकिस्तान (TTP) नामक संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है।
पाक सरकार ने TTP को किया था बैन
पाकिस्तान ने पिछले साल ही TTP को बैन कर दिया था। वहीं, पाकिस्तान में आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान से सटे इलाकों में अक्सर आत्मघाती हमले देखने को मिलते हैं, जिसमें सेना के जवानो, पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों को निशाना बनाया जाता है।
पाकिस्तानी सेना के अनुसार, "कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग-अलग मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने 20 उग्रवादियों को ढेर कर चुकी है।"
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें- 'सीमा पार से पैसा और सपोर्ट के बिना संभव नहीं', हथियारों की तस्करी पर भारत ने UN में पाक को फिर लताड़ा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।