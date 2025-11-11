पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में IED ब्लास्ट, 16 जवान घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षाबलों के काफिले पर हमला हो गया है। इस भीषण विस्फोट (Pakistan IED Blast) से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह एक IED ब्लास्ट था, जिसमें 16 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

पाकिस्तानी सेना और फ्रंटियर पुलिस के जवान सोमवार की देर रात को लोनी पोस्ट से लौट रहे थे। तभी डेरा इस्माइल खान जिले के पास यह धमाका हुआ। यह एक आत्मघाती हमला था। कैसे हुआ IED ब्लास्ट? अफगानिस्तान से सटे वजीरिस्तान जिले में कैडेट कॉलेज के मुख्य द्वार के पास एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटक के साथ आत्मघाती हमला कर दिया। इस हमले में 6 आम लोग भी घायल हैं। पाकिस्तान पुलिस के अनुसार, तहरीक-ए-पाकिस्तान (TTP) नामक संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है।