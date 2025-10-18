'पाकिस्तान ने दशकों से आतंकवादियों को पाला...', आसिम मुनीर पर भड़कीं पूर्व आफगानी सांसद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। दोनों देशों के बीच जारी सीजफायर के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी अपने आदत से बाज नहीं आ रही है। सीजफायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले में तीन अफगानी क्रिकेटर मारे गए हैं।

पाकिस्तान की इस कायरना हरकत ने दुनिया भर के अफगानों में व्यापक आक्रोश पैदा किया है। पूर्व अफगान सांसद मरियम सोलायमानखिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका से इस हमले की निंदा करते की। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसीम मुनीर पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों को पाला है।

पाकिस्तानी सेना दशकों से फैला रही हिंसा एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व अफगान सांसद मरियम सोलायमानखिल ने पक्तिका प्रांत में हुए हमला की निंदा करते हुए कहा कि हमें आश्चर्य नहीं है। यह हिंसा का वही तरीका है जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना दशकों से भारत से अफगानिस्तान तक फैलाती आ रही है। लेकिन युवा क्रिकेटरों, शिशुओं और माताओं को मारे जाते देखना दिल दहला देने वाला है।

भारत और अफगान के बीच शांति नहीं बर्दाश्त कर सकते मरियम सोलायमानखिल ने भारत अफगानिस्तान संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी अफगानिस्तान हमारे भाईचारे वाले, ऐतिहासिक साझेदार भारत के क़रीब आता है, तो इससे पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को खतरा पैदा होता है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था युद्ध और विनाश पर टिकी है। वे अफगानों और भारतीयों के बीच शांति बर्दाश्त नहीं कर सकते।"

चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ एकजुट भारत-अफगानिस्तान के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान करते हुए सोलेमानीखिल ने भारत और अफगान दोनों से "रावलपिंडी में जन्मी चरमपंथी विचारधारा" के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने राजनीतिक बदलावों के बावजूद अफगान लोगों के प्रति भारत के निरंतर समर्थन की प्रशंसा की और इस बात पर जोर दिया कि "हमारी साझा संस्कृति और इतिहास को पाकिस्तान के निर्यातित चरमपंथ को हराना होगा।"

आपने आतंकवादियों को पाला है पूर्व सांसद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को एक तीखा संदेश दिया। उन्होंने कहा, "आप जो बोते हैं, वही काटते हैं। दशकों से, आपने आतंकवादियों को पाला है और उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। जब आपके द्वारा लगाई गई आग आपके ही घर को जला दे, तो हैरान मत होइए।"